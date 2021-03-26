Число обращений казахстанцев в Антикоррупционную службу постоянно растет – Нурлан Садыбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число обращений казахстанцев в Антикоррупционную службу постоянно растет. Об этом сообщил руководитель управления документооборота Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Садыбеков в прямом эфире на площадке Агентства в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации концепции «Слышащего государства», Агентством обеспечивается взаимосвязь с населением, основанная на принципах открытости, а также оперативного и эффективного реагирования на обращения граждан. В Антикоррупционной службе доверие граждан является главным критерием оценки эффективности деятельности. За 2 месяца текущего года в Антикоррупционную службу поступило 1 676 обращений, что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года 1 542. Ежегодно эта цифра растет: в 2017 году – 20 352 обращения, в 2018 году – 22 097, в 2019 году – 26 866. Доля поступивших обращений в центральный аппарат составляет 30%, или 8 969 обращений. Полагаем, что рост числа обращений связан с повышением правовой грамотности населения, а также с постоянным совершенствованием обратной связи с гражданами – выступления сотрудников Антикоррупционной службы в СМИ, брифингах, работы проектных офисов и использование других площадок. Каждое обращение тщательно рассматривается, после чего принимаются всесторонние меры по разрешению обозначенных проблем с использованием потенциала Агентства», – сказал Н.Садыбеков.

По его словам, из общего числа рассмотренных обращений 23% удовлетворены – 384.

Н.Садыбеков также отметил, что с сентября 2019 года введена новая периодичность личного приема граждан, согласно которой Председатель Агентства принимает граждан на еженедельной основе, а его заместители и руководители структурных и территориальных подразделений агентства – ежедневно. В связи с введением карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19, с марта 2020 года в Антикоррупционной службе прием граждан по личным вопросам ограничен. В целях соблюдения безопасности в условиях пандемии прием граждан руководством Агентства осуществляется посредством видеоконференцсвязи. Граждане, проживающие в отдаленной местности, подключаются удаленно.