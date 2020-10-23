Число обращений граждан в Антикоррупционную службу РК ежегодно растет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Республики Казахстан рассказали о деятельности по взаимодействию с населением за 9 месяцев 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«За 9 месяцев т. г. в Антикоррупционную службу поступило 21 740 обращений, что на 14% больше в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года (18 733). Ежегодно эта цифра растет (в 2017г. – 20 352 обращений, в 2018г. – 22 097, в 2019г. – 26 866). Полагаем, что рост числа обращений связано с повышением правовой грамотности населения, а также с постоянным совершенствованием обратной связи с гражданами (выступления сотрудников Антикоррупционной службы в СМИ, брифингах, работа проектных офисов и использование др. площадок). Доля поступивших обращений в центральный аппарат составляет 29 %, или 6 330 обращений», - рассказали в пресс-службе.

С сентября прошлого года введена новая периодичность личного приема граждан, согласно которой Председатель Агентства принимает граждан на еженедельной основе, а его заместители и руководители структурных и территориальных подразделений агентства – ежедневно.

В связи с введением карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19, с марта т.г. в Антикоррупционной службе прием граждан по личным вопросам ограничен.

При этом, в целях соблюдения безопасности в условиях пандемии прием граждан руководством Агентства осуществляется посредством видеоконференцсвязи. Граждане, проживающие в отдаленной местности, подключаются удаленно.

За отмеченный период руководящим составом Антикоррупционной службы проведен 801 прием, в рамках которых приняты 1 073 гражданина по 950 вопросам.

В центральном аппарате проведены 42 личных приема граждан, в ходе которых принято 120 граждан по 86 вопросам. Из общего числа рассмотренных обращений 37% удовлетворены.

Эффективность работы по рассмотрению обращений граждан еженедельно рассматриваются на аппаратных совещаниях, а также ежеквартально – на коллегиях, с принятием мер по комплексному решению системных вопросов граждан. Руководители профильных подразделений в центре и на местах активно работают в социальных сетях, своевременно реагируют на запросы граждан, а также разъясняют антикоррупционную политику.

Среди регионов, наибольшее количество приемов организовано в департаментах по Карагандинской (101 граждан по 97 вопросам), Алматинской (78 граждан по 63 вопросам) областям, г.Нур-Султан (63 гражданина по 63 вопросам).

В центральный аппарат обратились в основном жители столицы, а также Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Наряду с традиционными формами приема обращений, налажено взаимодействие с населением в рамках работы «Call-центра» Агентства.

С начала текущего года в Call-центр 1424 поступило около 21 тысячи телефонных звонков, 600 из которых – о фактах коррупции.

В целях диалога и доступности представителей власти для населения, в 16 территориальных департаментах Агентства открыты сервисные центры «Аntikor ortalyqtary». В этих центрах созданы все условия для оказания услуг населению в консультировании, принятии и рассмотрении обращений, а также разъяснении заявителям о принятых решениях.

«С начала текущего года сервисными центрами территориальных подразделений проведены 1 269 приемов граждан с представителями уполномоченных государственных органов, 2 808 встреч организованы с представителями гражданского общества и государственными органами. Таким образом, Агентство, будучи правоохранительным органом закладывает основы сервисной модели госуправления, в соответствии с поручением Главы государства. На портале «Открытый диалог» руководством Агентства проведены 7 интернет-конференций. Рассмотрено 29 вопросов. Данные интернет-конференции в общем просмотрели 1 952 человека. Осуществляется взаимодействие с обществом в рамках проектных офисов Агентства. К примеру, в рамках проекта «Protecting business and investments» подписано 166 соглашений на антикоррупционное сопровождение с общей суммой инвестиций порядка 960 млрд. тенге. В этом проекте имеется ряд результатов. В рамках волонтерского проекта «Adal kómek» в онлайн-формате оказывается квалифицированная правовая помощь гражданам, направленная на повышение их правовой и антикоррупционной культуры. К его работе подключены практикующие адвокаты, ведущие юристы и правоведы страны. На сегодняшний день более 18 тыс. граждан получили правовую помощь. За оказанную помощь в решении вопросов, озвученных на приемах, от граждан поступил ряд благодарственных писем», - рассказали в пресс-службе Агентства.

В заключении следует отметить способы обращения. Гражданам в Агентство можно обратиться с заявлением непосредственно по адресу, через портал электронного правительства, Блог платформу и личную почту Председателя Агентства (alik.shpekbaуev@gmail.com) и Кол-центр 1424.