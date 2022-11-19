Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области сокращается число малообеспеченных семей получателей адресной социальной помощи. Об этом сообщил в ходе брифинга в РСК исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Әнуарбек Қонжар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 5305 семей получили государственную адресную социальную помощь на сумму 1,6 млрд тенге. Более 6 тысячам детей от года до 6 лет выдан гарантированный социальный пакет на сумму 417 млн тенге», - сказал Әнуарбек Қонжар.

По сравнению с прошлым годом количество получателей АСП уменьшилось на 797 семей, в которых проживают 900 человек.

«Мы активно привлекаем трудоспособных членов семей к работе, если человек не соглашается на трудоустройство, он лишается АСП. Это разные семьи, не только малоимущие. АСП могут получать семьи, в которых доход на одного человека ниже прожиточного уровня, который на сегодня составляет чуть более 31 тысячи. Если в семье 9 человек, надо разделить общий доход и получить доход на одного человека. Государство доплачивает только ту сумму, которю не хватает до прожиточного уровня в расчете на 1 человека. Необходимо сдать документы в центры занятости по месту жительства. Расчет дохода идет за последние 3 месяца», - отметил исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Әнуарбек Қонжар.



