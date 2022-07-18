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    Число незаконных мигрантов в США увеличивается ежегодно

    18 Июля 2022, 14:32

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Количество задержанных незаконных мигрантов в июне, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

    Пограничный патруль США сообщил о 191 898 задержанных мигрантах вдоль южной границы в июне, что превышает прошлогодний июньский показатель – 178 649 арестов.

    Высокий уровень задержаний мигрантов отчасти обусловлен рекордным прибытием из стран за пределами Мексики. Согласно официальным данным, более 66 тыс. мигрантов в июне составили мексиканцы, 24,6 тыс. – гватемальцы, 24 тыс. – гондурасцы, 16,2 тыс. – кубинцы, 13,2 тыс. – венесуэльцы, 12,6 тыс. – колумбийцы, 11,2 тыс. – никарагуанцы, 9 тыс. – сальвадорцы, 4 тыс. – гаитяне и 4 тыс. – бразильцы.

    Среди задержанных высокий показатель 140,2 тыс. составили одинокие взрослые мигранты, 51,8 тыс. человек путешествовали в составе семьи, 15,3 тыс. – несопровождаемые несовершеннолетние лица.

    Вместе с тем, отмечается, что число задержанных в июне почти на 14% меньше, чем в мае текущего года, когда было осуществлено более 222 тыс. задержаний, что является рекордным месячным показателем.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости мигранты
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