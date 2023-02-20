Число населенных пунктов - природных очагов ККГЛ уменьшилось в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Превентивные меры к недопущению распространения на территории региона Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) принимают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, в 2022 году на территории природного очага распространения Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) были расположены 36 населенных пунктов.

«Это 13 населенных пунктов Мойынкумского района, 10 населенных пунктов Сарысуского, 7 – Таласского, 5 - Жамбылского и один населенный пункт Шуского района. Согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов, в 2023 году количество населенных пунктов уменьшилось с 36 в 2022 году до 33 населенных пунктов в 2023 году. При мониторинге инфицированность клещей в 2022 году составила 3,5%, в 2021 году - 1,9 %. Поэтому в минувшем году на территории Жамбылской области, учитывая летальные случаи заболеваемости за последние два года, эпидемиологическая ситуация была сложной», - пояснили в ведомстве.

В 2022 году по Жамбылской области зарегистрировано 26 случаев подозрения на ККГЛ, из них два случая подтверждены лабораторно, заболевшие выявлены в городе Таразе и в Байзакском районе. Случай в Байзакском районе летальный.

В Жамбылской области на 2023 год выработан комплексный план мероприятий по защите населения от Конго-Крымской геморрагической лихорадки. Имеется график и план проведения противоклещевых мероприятий весной и осенью. На эти цели выделяются финансовые средства.

В марте и апреле 2023 года сотрудники Национального центра экспертизы и областного управления сельского хозяйства запланировали проведение весенне-разведывательных работ по прогнозированию эпидемической ситуации в природном очаге ККГЛ, по определению заклещеванности и инфицированности клещами сельскохозяйственных животных, а также в природе.

В лечебных медицинских учреждениях области для больных ККГЛ создан необходимый резервный запас лекарственных, противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и кровезаменителей. Для своевременной изоляции и лечения больных, установления наблюдения за лицами, пострадавшими от укусов клещей, будут развернуты провизорные койки и провизорные отделения. Департамент санэпидконтроля Жамбылской области совместно с заинтересованными ведомствами и службами начал санитарно-просветительскую работу среди населения по профилактике заболеваемости ККГЛ, отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Жамбылская область относится к числу территорий Казахстана с широким распространением этого опасного заболевания. Ежегодно с наступлением тепла в регионе регистрируются случаи заболевания людей Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, имеются случаи с летальным исходом.

Если был укус клеща, уже надо обращаться в больницу. Наличие заражения подтверждается только лабораторным путем. Любая инфекция сопровождается высокой температурой. Многие тянут до последнего, полагая, что это просто ОРЗ. При укусе и температуре уже моментально надо обращаться в медучреждение. При своевременном обращении выздоровление гарантировано 100-процентно, заверяют медики.

Ранее на территории Жамбылской области природные очаги ККГЛ распространялись только на Мойынкумский, Сарысуский и Таласский районы. С 2015 года смертельно опасный вирус обнаружен также в Жамбылском, Байзакском районах и городе Таразе. С момента регистрации в 1982 году в Жамбылской области первого случая заболевания ККГЛ площадь природного очага увеличилась в 136 раз - с 200 кв. км до 27,1 тысячи кв. км.