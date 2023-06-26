Число наркозависимых в мире за 10 лет выросло на 23 %

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Число людей, употребляющих наркотики, продолжает расти. Так, за десятилетие этот показатель вырос на 23 процента и достиг в 2021 году 296 миллионов человек. При этом 13,2 миллиона употребляли наркотики внутривенно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Тем временем число людей, страдающих расстройствами, связанными с использованием наркотических веществ, возросло до 39,5 миллионов человек, что на 45 процентов больше, чем 10 лет назад.

Только каждый пятый наркозависимый проходит лечение

Данные по последним тенденциям в сфере оборота и употребления наркотиков приводятся в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Авторы документа сообщают, что спрос на лечение расстройств, связанных с наркотиками, остается в значительной степени неудовлетворенным. В 2021 году только каждый пятый человек, страдающий такими расстройствами, проходил лечение от наркозависимости. При этом отмечался рост увеличения неравенства в доступе к лечению между разными регионами мира.

Молодежь по-прежнему является группой населения, которая чаще других употребляет наркотики и чаще страдает от связанных с наркозависимостью расстройств. В Африке 70 процентов людей, проходящих лечение, моложе 35 лет.

«Мы наблюдаем рост числа людей, страдающих связанными с употреблением наркотиков расстройствами во всем мире, в то время как не все проходят лечение, в котором нуждаются», – сказала исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

«Нам необходимо активизировать меры против группировок наркоторговцев, которые используют конфликты и глобальные кризисы для расширения незаконного культивирования и производства наркотиков, особенно синтетических, поддерживающих существование незаконных рынков сбыта и причиняющих огромный вред людям и сообществам», – добавила она.

В докладе говорится, что профилактика наркомании и лечение зависимости должны быть частью систем общественного здравоохранения, а правоохранительные органы должны оперативно перестраиваться в соответствии с последними трендами в сфере оборота наркотиков: модели криминального бизнеса становятся все более гибкими, все большей популярностью пользуются дешевые синтетические наркотики, которые легко выводить на рынок.

Преступность, конфликты и разрушение природы

Бедные слои населения, например, проживающие в сельских районах у границ между Бразилией, Колумбией и Перу, сталкиваются с высоким уровнем преступности, связанной с наркотиками. При этом в отдаленной сельской местности часто отсутствуют представительства правоохранительных органов и медицинские учреждения, из-за чего их жители не имеют ни защиты от наркокартелей, ни доступа к лечению.

Наркоэкономика в бассейне Амазонки подпитывает другие виды преступной деятельности, такие как незаконная вырубка леса, незаконная добыча полезных ископаемых, незаконный захват земель, торговля дикими животными, что наносит ущерб окружающей среде. Нередко от этого страдают коренные народы, которым, в частности, приходится покидать свои земли.

Авторы доклада также отмечают, что, в то время как война в Украине вытеснила традиционные маршруты поставок кокаина и героина, есть признаки того, что конфликт может привести к расширению производства и незаконного оборота синтетических наркотиков, учитывая, что в регионе развиваются крупные рынки таких наркотиков.

Сокращение производства опиума

Урожай опийного мака в 2023 году в Афганистане может резко сократиться после введения национального запрета на наркотики. По сообщениям, в стране уже сократились посевы этой культуры. Это положительно скажется на борьбе с наркоторговлей на глобальном уровне.

Вместе с тем, в ООН отмечают, что выращивание мака было основным источником дохода многих местных фермеров, которым де-факто власти Афганистана не предложили альтернативы.

Одновременно авторы доклада сообщают, что Афганистан также является крупным производителем метамфетамина, и сокращение культивирования опиатов может привести к сдвигу в сторону производства синтетических наркотиков.