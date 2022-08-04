Число мошенничеств растет в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за 7 месяцев прошлого года зарегистрировано 254 факта мошенничества, а в текущем году – 261. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Основная доля – интернет-мошенничества (141 случай). Из всех видов совершенных преступлений подавляющее большинство составляют - оформление кредитов на чужое имя, обещание трудоустройства, выдача различных государственных пособий, использование социальных сетей.

Несмотря на комплексные меры, предпринятые туркестанскими полицейскими по предупреждению данного вида преступления, наблюдается рост мошенничества за счет тех, кто попался на уловки аферистов. Наиболее эффективным способом предотвращения данных преступлений является проведение широкомасштабной разъяснительной работы. Полицейскими городов и районов в целях профилактики мошенничества подготовлены видеоролики о мерах по предупреждению подобных преступлений и ежедневно демонстрируются на региональных и местных телеканалах, в социальных сетях и на баннерах, установленных в центре города. Кроме того, стражами порядка расклеено около тысячи листовок и розданы три тысячи памяток. На пяти больших баннерах размещены предупреждения по мошенничеству и меры безопасности. Участковые инспекторы полиции регулярно встречаются и проводят беседы с местным населением на тему «Не попадайтесь на уловки мошенников» и «Порядок получения квартиры и земельного участка, а также кредитов в банках».

Полицейские Туркестанской области советуют гражданам быть осторожными, не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги по трудоустройству на работу, получение какой-либо социальной и материальной помощи или кредита в банке.



