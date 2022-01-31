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    Число молодых ученых растет в Казахстане

    31 Января 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличилось число молодых ученых. Если в 2018 году их количество составляло более 8000 человек, то по итогам 2021 года в сфере науки трудятся 9200 молодых работников. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Для привлечения молодых специалистов в научную отрасль значительная работа была проведена Министерством образования и науки.

    «Приход молодежи в научную сферу говорит о создаваемых привлекательных условиях. Это стало возможным благодаря принятым государством мерам поддержки молодых исследователей. Финансирование науки из бюджета в последние два года увеличилось почти в 2 раза. До 5 лет увеличены сроки грантового финансирования научных проектов. Если раньше конкурсы на гранты проводились один раз в 3-5 лет, то сейчас они проводятся ежегодно. Снижена отчетность, сняты бюрократические барьеры. Предусмотрены отдельные гранты для молодых ученых, существенно увеличены стипендии магистрантов и докторантов. Учреждены специальные премии молодым исследователям. По поручению Главы государства казахстанским ученым предоставлена возможность прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира. Таким образом, создаются все условия для реализации научных идей и потенциала молодых ученых», отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.

    Научный сотрудник Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) Руслан Абитаев один из молодых ученых, которые принимали участие в разработке отечественной вакцины QazVac. Он работает в лаборатории контроля, технологии биопрепаратов и проверяет вакцины на безопасность и иммуногенность. Молодому ученому 28 лет, и он отмечает существенное увеличение поддержки, которая оказывается государством молодым ученым.

    «Моя мама – педагог, преподает биологию в школе. Она всегда с интересом рассказывала о науке, водила меня в лабораторию, показывала микроскопы. Мне было очень интересно это направление. В 9 классе я узнал об Институте проблем биологической безопасности. Тогда я решил, что буду заниматься наукой и работать в НИИПББ. Во время учебы в КазНУ я ежегодно проходил исследовательскую практику в данном институте, а после окончания вуза меня приняли сюда на работу. Я как молодой ученый ощущаю большую поддержку со стороны государства. Пять лет назад я начинал с лаборанта в НИИПББ, сейчас являюсь научным сотрудником, и за это время моя зарплата значительно выросла. Вы знаете, что был построен биофармацевтический завод, оснащенный современным оборудованием в соответствии с международными стандартами. К тому же я как молодой сотрудник института получил ключи от новой трехкомнатной квартиры. В нашей стране создаются очень хорошие условия для занятия научной деятельностью, и поэтому я рад, что сейчас наши ряды существенно пополняются», отметил ученый Руслан Абитаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Общество МОН
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