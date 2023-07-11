Число многоплодных родов в мире растет

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - После определенного снижения масштабов репродуктивного лечения, в период пандемии коронавируса, в мире вновь фиксируется рост количества многоплодных беременностей. Тенденция наблюдается повсеместно на фоне совершенствования медицинских методов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

На фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса, в последние несколько лет имело место понижение числа таких процедур, как ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении).

В США, Франции, Южной Корее, Китае и Турции по мере устранения ограничений на пути медицины, наблюдается рост многоплодной беременности. В то время в Великобритании он снизился.

В исследовании, опубликованном в журнале «Репродукция человека» Оксфордского университета, собраны данные о показателях беременности двойней в 2010-2015 годах из 165 стран. Эти цифры были сопоставлены с данными за 1980–1985 годы.

Исследование показало, что после 1980-х годов частота рождения близнецов во всем мире увеличилась на треть, составив в частности с 9,1 до 12 случаев на 1000 рождений.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в 2019 году 3,1 процента рождений были многоплодными, при этом 96,4 процента этих рождений были близнецами, 3,4 процента - тройнями и 0,2 процента - четверней и больше.

Коэффициент многоплодной рождаемости, который составлял 3,1 процента в 2019 году, снизился до 2,9 процента в 2020 году. Он снова вырос до 3,1 процента в 2021 году.

Согласно этим данным 3,2 процента из 1 миллиона 35 тысяч 795 рождений в 2022 году были многоплодными.