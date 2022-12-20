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    Число министерств и ведомств в два раза сократят в Узбекистане

    20 Декабря 2022, 19:26

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в рамках реформирования государственного управления планируется сократить число министерств и ведомств в более чем 2 раза. Об этом сегодня в послании парламенту заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Узбекистана отметил, что пришло время перейти от «ручного управления» к компактной и эффективной системе госуправления.

    «На первом этапе будут реформированы министерства, кардинально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, количество министерств и ведомств будет сокращено с нынешних 61 до 28», - заявил Шавкат Мирзиёев.

    Он сообщил, что теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру.

    «Отныне министры не будут работать по старинке. Если у министра нет четких стратегических подходов в своей сфере и его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя? Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы долго к этому готовились, это требование времени», - подчеркнул Президент.


    Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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