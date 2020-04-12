Число летальных исходов от коронавируса в Иране возросло до 4 474

ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 71 686, летальных исходов — до 4 474, зафиксированы 43 894 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«За последние сутки выявлены 1 657 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 71 686 человек», - сказал К. Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 117 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 4 474 человека.

«3930 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», - уточнил К. Джаханпур.

По его словам, зафиксировано 43 894 случая выздоровления среди заразившихся.

Фото: irna.ir