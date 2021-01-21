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    Число коррупционных преступлений при реализации госпрограмм выросло в СКО

    21 Января 2021, 11:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области подвели итоги работы за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель Антикоррупционной службы региона Ернар Баянгазин заявил о том, что принимаемые меры, в том числе превентивные, позволили добиться снижения уровня коррупционных проявлений на 6%.

    «В 2020 году департаментом зарегистрировано 99 преступлений, из них 81, или 82%, - по коррупционным фактам. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 651,5 млн тенге. Более 95% ущерба возмещено», - сообщил Е.Баянгазин.

    В прошлом году Антикоррупционная служба изобличила восемь первых руководителей госорганов. В том числе пятеро областного значения, трое – районного.

    Из 23 осужденных коррупционеров восьмерых приговорили к лишению свободы, троих – к ограничению свободы, 12 заплатили штраф.

    Выявили шесть фактов системной коррупции. Пресекли 12 фактов вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.

    Печальная картина сложилась в сфере реализации госпрограмм. Здесь зафиксировали 20 преступлений. Для сравнения, в 2019 году таких фактов было всего шесть. Больше всего преступлений – 16 – совершено при реализации программы «Развитие образования и науки 2016-2019». По одному - по программам «Развитие регионов-2020», «Нұрлы жер», «Развитие АПК на 2017-2020 годы», «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы».

    «Антикоррупционная служба не преследует цели тотального привлечения граждан к уголовной ответственности и их вовлечения в сферу уголовного преследования. По каждому выявленному факту следователи проводят скрупулёзный анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений. В рамках статьи 200 Уголовно-процессуального законодательства принимаются меры, направленные на устранение условий и обстоятельств, способствовавших их совершению и недопущению впредь подобных проявлений», - сказал Е.Баянгазин.

    За 2020-й год департамент направил 35 представлений. Понижены и уволены с занимаемых должностей 48 служащих.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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