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    Число компаний в дорожном строительстве увеличат в Казахстане

    27 Июля 2022, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат число дорожно-строительных компаний, которые смогут участвовать в госзакупках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с законом о государственных закупках существует ряд критериев, предъявляемых к потенциальному участнику. В частности, потенциальный участник, помимо лицензии, должен иметь опыт, финансовые и материальные ресурсы», - говорится в ответе министерства на запрос агентства «Казинформ».

    Кроме того, эти компании не должны быть в списке тех, кто ранее не смог реализовать заказ.

    «В целом, в Казахстане есть компании, которые имеют соответствующие возможности и постоянно участвуют в конкурсах. Все конкурсы проводятся на основе отбора по критериям. Там победителем будет выбрана компания, имеющая большой опыт и заявившая о хорошей ценовой скидке. В связи с поручением Главы государства нашим министерством совместно с Министерством финансов будет усилена работа по снижению коррупционных рисков и демонополизации рынка труда. Также будет расширено число дорожно-строительных компаний, которые смогут участвовать в госзакупках», - отмечается в сообщении ведомства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Дороги МИИР РК
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