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    • Число интернет-мошенничеств снизилось на 18,5% в Казахстане

    3 Августа 2022 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 руководителей территориальных подразделений полиции привлечены к ответственности за ненадлежащую работу подразделений по расследованию случаев интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние три года (число - прим. ред.) интернет-мошенничеств ежегодно увеличивались в среднем на 65%. В целях улучшения криминогенной обстановки разработана Дорожная карта по противодействию данным видам правонарушений. Принимаемые меры в текущем году способствовали снижению интернет-мошенничеств на 18,5% (с 11 843 до 9 654). Однако, в связи с появлением новых мошеннических схем, а также ненадлежащей работой оперативных подразделений по их раскрытию, ситуация далека от идеальной», - написал заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Согласно приведенной им информации, в первом квартале текущего года наблюдалось снижение интернет-мошенничеств на 34,3% (с 6 905 до 4 539).

    Проанализировав работу государственных и правоохранительных органов по противодействию преступлениям указанной категории, Генеральной прокуратурой в адрес МВД внесено представление об устранении нарушений законности, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 11 руководителей территориальных подразделений полиции.

    «Кроме того, под председательством первого заместителя Генерального Прокурора 12 июля текущего года проведено межведомственное совещание с участием руководителей задействованных органов по вопросам реализации мероприятий Дорожной карты. По результатам совещания, уполномоченным органам даны поручения по улучшению качества досудебного расследования, а также об активизации информационно-профилактической работы по повышению финансовой грамотности граждан, в том числе по интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам», - добавил Булат Дембаев.


    #Генпрокуратура #Мошенничество
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