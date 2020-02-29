Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло почти 3000

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В субботу Южная Корея предупредила, что в Тэгу, эпицентре вспышки вируса, будет зарегистрировано еще большее количество случаев заражения в результате усиленных мер борьбы c новым вирусом. Власти решили провести обследование последователей религиозной секты в городе, передает Казинформ со ссылкой на Yonhap.

В стране выявили 594 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 2931. Вирус уже унес жизни 16 человек в Южной Корее.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 594 новых случаев 476 зарегистрированы в Тэгу, в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и 60 были выявлены в соседней провинции Северный Кёнсандо.

Число пациентов в Тэгу, эпицентре вспышки вируса, превысило 2000, что составляет более 70 процентов от общего числа случаев заражения в Южной Корее.

Резкий рост числа подтвержденных случаев заражения вирусом в четвертом по величине городе страны, население которого составляет 2,5 миллиона человек, произошел после того, как власти начали обследовать последователей церкви Синчхонджи (The Shincheonji church ) в Тэгу.

Правительство города Тэгу ранее сообщало, что число заразившихся коронавирусом может превысить 3000, так как около 80 процентов подтвержденных на сегодняшний день случаев приходится на членов этой церкви.

Треть из 9300 последователей церкви в Тэгу прошли обследование, сказал он.

Вице министр здравоохранения страны настоятельно рекомендует гражданам оставаться дома и избегать массовых собраний, таких как религиозные службы».

Другие крупные провинции и города также сообщили о новых случаях заражения коронавирусом, что является признаком того, что потенциально смертельный вирус быстро распространяется по всей стране.

Северная провинция Кёнсандо заявила о 60 новых случаях, в результате чего общее количество заразившихся достигло 469.

В столице страны Сеуле сообщили о 12 новых случаях, в Пусане, во втором по величине городе, также было зарегистрированы 12 новых случаев.

По данным на утро субботы 29 154 человек в Южной Корее проходят обследование. Результаты тестов 53 608 человек дали отрицательный результат.

Число излечившихся от болезни составляет 27.

Южная Корея подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране 20 января. Вирус был диагностирован у гражданки Китая, прилетевшей из Ухани, эпицентра вирусной вспышки.

71 страна ввела ограничения на въезд из Южной Кореи из-за опасений распространения вируса.

Более 70 стран ввели ограничения на въезд и ужесточили карантинный режим для туристов из Южной Кореи из-за опасений распространения вируса.

Ранее 33 страны ввели запрет на въезд гражданам Южной Кореи и иностранным туристам, побывавшим в странах Азии в течение последних несколько недель.