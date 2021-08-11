Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет к осени – врач-инфекционист

БАКУ. КАЗИНФОРМ - К осени число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет. Такое мнение выразила азербайджанский врач-инфекционист Нигяр Алиева на фоне стремительного роста число инфицированных в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

По словам специалиста, третья доза вакцины против коронавируса увеличивает защищенность от инфекции, и в целом вакцинация предотвращает тяжелый ход заболевания.

«Причина роста числа инфицированных заключается в том, что в последнее время люди стали относиться к болезни несерьезно. Смягчение ограничений и не ношение масок в общественных местах - тоже в числе факторов, влияющих на этот рост. Думаю, если ситуация будет развиваться в таком русле, то, возможно, будут введены определенные ограничения, хотя и не такие жесткие, как прежде. Единственный метод борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Подавляющее число пациентов в тяжелом состоянии – это те, которые не прошли вакцинацию, а среди умерших этот показатель равен 95 процентам. К осени эти показатели еще больше вырастут», – сказала Нигяр Алиева.

Отметим, что в последние дни в Азербайджане наблюдается очередной рост количества зараженных COVID-19. По данным Оперштаба при Кабмине страны, в минувший день число заражений достигло 1101 случай, в то время как скончались 9 человек. На фоне этого правительство АР призывает граждан активно принимать участие в процессе вакцинации, а также со своей стороны принимает соответствующие меры для стимулирования населения прививаться.

Так, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщило, что азербайджанцы с 16 августа смогут воспользоваться социальными услугами только при наличии у них ковид-паспорта, подтверждающего полную вакцинацию или иммунитета после выздоровления от COVID-19.

Кроме того, как ранее сообщалось, к 1 сентября 2021 года минимум 80% сотрудников госструктур страны должны получить одну дозу вакцины, к 1 октября 2021 года – минимум 80% госслужащих должны быть полностью вакцинированы. Также с 1 сентября доступ в объекты общепита, гостиницы, крупные торговые центры, действующие в закрытом пространстве, будет возможен только при наличии COVID-паспорта.