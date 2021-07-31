Число госпитализированных среди невакцинированных от КВИ в Бельгии растет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии в период с 24 по 30 июля в местные больницы поступало в сутки 32,9 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Данный показатель на 22% больше по сравнению с предыдущим контрольным периодом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

30 июля в больницах Бельгии находилось 317 человек с диагнозом коронавирус, из которых 96 человек проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, а 45 человек подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сообщается, что большинство госпитализированных не были полностью вакцинированы.

На настоящем этапе более 6,6 млн человек (71,4% взрослого населения Бельгии) получили вторую дозу вакцины и в настоящее время считаются полностью защищенными, согласно последним данным местного Института здравоохранения Sciensano.

Между тем, 83,4% взрослого населения Бельгии получило первую инъекцию вакцины против коронавируса. Эта цифра составляет чуть менее 8 млн человек.

Число новых случаев заболевания коронавирусом медленно начало снижаться, так как в период с 21 по 27 июля в среднем за день было выявлено 1418,3 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4% меньше, чем в среднем за предыдущую неделю.

Среднесуточное количество проводимых тестов на КВИ за последнюю неделю снизилось на 25% (в среднем за день было проведено 55 285,1 тестов), однако показатель положительности продолжал увеличиваться на 2,9%, что является самым высоким уровнем за последние месяцы.

С начала пандемии в Бельгии было диагностировано 1124715 случаев заражения COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии коронавируса составило 25 241 человек.

Напомним, бельгийские специалисты связывают рост заболеваемостью КВИ в стране с увеличением объема исполняемых тестов на COVID-19. В летний период увеличилось количество желающих пройти ПЦР-тестирование перед выездом заграницу.



