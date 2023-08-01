Число госпитализированных при пожаре в Алматы выросло до 37 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В результате крупного пожара в 16-этажном жилом доме в Алматы 37 человек доставлены в многопрофильные стационары города, где им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В числе пострадавших - 26 детей, 2 беременные женщины, 6 человек получили медицинскую помощь на месте, четверо отказались от госпитализации.

На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных (врачебных бригад), 18 фельдшерских бригад.

Погорельцы были доставлены в следующие стационары: Детская городская клиническая больница №2 (ДГКБ №2), Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП), Городская клиническая больница №7 (ГКБ №7), Больница скорой медицинской помощи (БСНП), Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), Городская клиническая больница №4 (ГКБ №4), которые готовились к приему экстренных пациентов.

В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в стационары Алматы в результате пожара в многоэтажке в микрорайоне «Аккент» доставлен 31 человек, из них 16 - дети.

Напомним, 1 августа в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон «Аккент», дом 54. По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. В соцсетях распространяется видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты. Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. В 18:46 пожар был ликвидирован.