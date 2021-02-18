Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Число гидрологических постов увеличат в Казахстане

    18 Февраля 2021, 07:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число гидрологических постов в Казахстане будет увеличено. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт министерства.

    По словам Серик Саирова, в Казахстане на сегодня гидрометеорологический мониторинг проводится на 377 гидрологических постах.

    «Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, наблюдательная сеть на территории страны должна быть больше сегодняшнего положения. В связи с этим нами разработан план по принятию комплексных мер для доведения показателя по числу постов до 550 единиц к 2025 году», - отметил замглавы Казгидромет.

    Наряду с этим, Серик Саиров озвучил и предварительные данные по гидрометеорологической ситуации в бассейнах рек республики по состоянию на 1 февраля текущего года. Так, было отмечено, что по всей территории страны объемы снегозапаса меньше среднемноголетних значений.

    «В Казахстане 8 речных водохозяйственных бассейнов. По каждому из них складывается аналогичная ситуация - объемы снегозапаса получены меньше нормы. Эти обстоятельства означают, что предстоящий год ожидается для многих рек маловодным. Особенно в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях», - добавил спикер.

    Кроме того, по сообщениям Серика Саирова, в настоящее время принимаются меры по совершенствованию существующих методов гидрологического прогнозирования.

    «Прогнозирование режима рек в период половодья является важной и сложной задачей. Поэтому нами в 2020 году были разработаны и усовершенствованы руководящие документы, к примеру, Правила составления гидрологических прогнозов, руководство по прогнозированию стока весеннего половодья рек Казахстана, методические записки по прогнозу объема стока весеннего половодья равнинных рек. Разработанные методики получили положительные отзывы от ведущих ученых и специалистов в области водных ресурсов», - подчеркнул он.

    Помимо использования данных наблюдательной сети Казгидромет, применяются также и спутниковые данные и данные Европейского центра средне-срочных прогнозов погоды для прогноза объемов стока в период весеннего половодья, численные модели SWIM и HBV-light.

    «В планах на 2021-2022 годы - адаптация новейшей версии Шведской модели HBV 6.4 под условия Казахстана», - проинформировал Серик Саиров.

    По вопросу изучения проблем малых рек страны заместитель главы Казгидромет отметил, что предприятием запланированы экспедиции на малые реки Жем и Ойыл для подробного изучения их текущего состояния.

    «21 февраля планируется первичное обследование на месте, затем с улучшением погодных условий, будет организована еще одна экспедиция к данным рекам уже для проведения подробного анализа. Подобный опыт мы планируем реализовать и по другим малым рекам страны», - резюмировал он.

    Автор:

    Наука Экология Казгидромет Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали