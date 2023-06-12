Число электромобилей в Казахстане выросло втрое за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помесячная статистика Министерства внутренних дел РК с марта 2022-го по март текущего года показывает значительный рост количества электромобилей в стране: с 631 до 1,9 тыс. При этом резкое увеличение числа зарегистрированных авто с электродвигателем отмечается с декабря прошлого года: за месяц сразу плюс 521 «зелёная» машина. Также активно росли продажи новых электрокаров с января по март текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Это первый существенный сдвиг по росту количества электромобилей за последние десять лет. Данные по электротранспорту Бюро национальной статистики АСПиР публикует с 2012 года. Рекордное число электрокаров ранее было зафиксировано в стране 1 января 2016 года: 785 машин.

Однако, несмотря на динамику по количеству, доля электромобилей в общем автопарке Казахстана остаётся очень маленькой. Если в марте прошлого года удельный вес электрокаров составлял 0,01%, то на 1 апреля 2023-го он увеличился лишь до 0,04%.

Из 1,9 тыс. «зелёных» машин 1,6 тыс. составляют легковые автомобили. Их доля превышает 84%. Грузовиков и автобусов с электродвигателями куда меньше: 8,8% и 6,9% соответственно. При этом основную часть подобного общественного транспорта, судя по статотчётам, начали закупать только в декабре прошлого года. Тогда зарегистрировали сразу 109 электробусов, а к концу марта текущего года их насчитывалось уже 134.

«Озеленение» городского общественного транспорта наблюдается в основном в Астане и Алматы, где зарегистрированы 67 и 32 электробуса соответственно. Не исключено, что с отчётностью у столичных автопарков не всё идеально. Например, по информации пресс-службы акимата Астаны, в 2022 году на городские маршруты в этом мегаполисе было выпущено 115 автобусов с электродвигателем. До конца 2023-го парк электробусов Астаны увеличат до 300.

Большая часть — 1,2 тыс., или 63,9% — всех авто на батареях зарегистрированы в Алматы. Это объясняется несколькими факторами, в том числе более высокой концентрацией бизнесменов-миллионеров.