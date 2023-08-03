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    Число экотуристов в Казахстане выросло более чем в два раза

    3 Августа 2023, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более чем в два раза выросло число экотуристов в Казахстане за последние три года. Если в 2020 году экотуристов было 985 тысяч, то в конце 2022 года количество экотуристов составило уже 2 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

    «Это говорит о динамике развития экологического туризма в Казахстане и распространении культуры экотуризма в стране. Также в национальных парках республики возводятся новые туристские объекты — визит-центры, кемпинги и глэмпинги. В них гостям предоставляют информацию о местной экосистеме и диких животных, дают сведения о маршрутах, перевалочных пунктах и так далее. Например, в визит-центре «Аюсай» записывают каждого туриста в журнал безопасности, чтобы вести учет тех, кто уходит по разным тропам. Если отдыхающие не вернутся до 22.00, сотрудники визит-центра начнут поиски», — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

    По данным ведомства, за последние два года в национальных парках Казахстана было открыто 14 визит-центров, 7 из них — с привлечением частных средств. Кроме того, число глэмпингов в стране выросло в этом году до 38.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Минкультуры
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