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    Число ДТП выросло за последние двое суток в Павлодарской области

    30 Декабря 2022, 20:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За последние двое суток работники службы «103» выезжали на дорожно-транспортные происшествия 10 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На местах аварий медики оказывали помощь 17 пострадавшим, шестеро из которых - дети», - сообщила пресс-служба павлодарской областной станции скорой помощи.

    ​28 декабря после столкновения автомобилей в Павлодаре, на улице Айманова, медицинская помощь понадобилась двум подросткам 14 и 15 лет. Обоих доставили в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

    «29 декабря в областном центре на перекрестке улиц Назарбаева-Теплова пострадали 32-летняя женщина и трехлетняя девочка. Их пришлось транспортировать в больницу», - привели еще один пример в ведомстве.

    ​Самая крупная авария за последние дни произошла на трассе между Экибастузом и поселком Шидерты в минувший четверг. Рано утром там в кювет вылетела машина. Двоих пострадавших мужчин 41 и 26 лет с разными травмами доставили в Экибастузскую городскую больницу. Еще три человека отказались от медицинского осмотра.​ ​

    ​«Практика такова, что чаще всего скорая помощь выезжает на ДТП, которые происходят на загородных трассах. Однако в последнее время стало намного больше столкновений и наездов на пешеходов именно в селитебной зоне. Если раньше речь шла об одном-двух выездах на аварии внутри города, то только 28 декабря в Павлодаре наши реанимобили выезжали на дорожно-транспортные происшествия 6 раз», - говорит заместитель главврача областной станции службы «103» Ольга Вербовая.

    ​Рост количества ДТП в скорой помощи видят в повышении интенсивности движения в преддверии новогодних выходных. Поэтому в службе призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и соблюдать все правила ПДД.

    Автор:

    Антон Гагарин

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