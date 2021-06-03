Число домашних родов растёт в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области работники скорой помощи приняли 23 домашних родов. Во всех случаях новорожденные появились на свет здоровыми, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 домашних родов приняли работники павлодарской скорой помощи с начала года», - рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

По данным службы 103, во всех случаях новорожденные: 13 девочек и 10 мальчиков - появились на свет здоровыми и были переданы в родильные дома. В этом году растёт число случаев домашних родов. Если за первые пять месяцев 2020 года работники скорой помощи приняли 16 родов, то с начала 2021 года в Павлодарской области зафиксировали 23 подобных факта.

«Все наши работники имеют сертификаты по неотложному акушерству и постоянно отрабатывают практические навыки в нашем ситуационном центре, - сказала заместитель главного врача региональной станции скорой помощи Ольга Вербовая. - В Павлодаре сохранили одну гинекологическую бригаду, однако на вызов в связи с начавшимися родами при необходимости выезжает любая свободная медицинская группа».

В 2020 году автопарк службы 103 был обновлен на 100 процентов. Каждый новый реанимобиль оснащён оборудованием, которое в том числе необходимо для принятия родов, добавили в ведомстве. Медработники всегда готовы прийти на помощь роженицам, но напоминают, что домашние роды - это практически всегда большой риск.

«Во время родов необходимо минимизировать потерю тепла у новорожденного и сохранить так называемую тепловую цепочку, что крайне затруднительно в обычной бытовой обстановке. Поэтому роженицам рекомендуют звонить на линию 103 при первых же симптомах приближающихся родов и напоминают, что рожать лучше в специализированных условиях и под присмотром узких специалистов», - разъяснили на областной станции скорой помощи.



