Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек. За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 26 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

В городе Атырау за сутки выявлено 16 заболевших коронавирусной инфекцией, в Жылыойском районе - 8, Индерском и Махамбетском районах - по 1 человеку.

«У 21 пациента с коронавирусной инфекцией заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек признаков заболевания нет. За прошедшие сутки в области никто не вылечился от коронавируса. Сейчас в домашних условиях получают лечение 1038 человек, во второй областной больнице - 30, в районных инфекционных стационарах - 13 больных»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.



