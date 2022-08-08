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    • Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек

    8 Августа 2022 16:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек. За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 26 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    В городе Атырау за сутки выявлено 16 заболевших коронавирусной инфекцией, в Жылыойском районе - 8, Индерском и Махамбетском районах - по 1 человеку.

    «У 21 пациента с коронавирусной инфекцией заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек признаков заболевания нет. За прошедшие сутки в области никто не вылечился от коронавируса. Сейчас в домашних условиях получают лечение 1038 человек, во второй областной больнице - 30, в районных инфекционных стационарах - 13 больных»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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