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    • Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской  области

    3 Августа 2022 14:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской области. За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 44 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в городе Атырау выявлено 30 заболевших человек, в Жылыойском и Исатайском районах - по 4 человека, в Индерском - 3 человека, в Курмангазинском, Макатском и Махамбетском районах - по 1 человеку.

    У 37 пациентов с коронавирусной инфекцией заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 7 человек они отсутствуют. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 15 человек.
    В домашних условиях получают лечение 847 человек, во второй областной больнице - 40, в районных инфекционных стационарах - 16 больных.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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