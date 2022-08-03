Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской области. За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 44 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в городе Атырау выявлено 30 заболевших человек, в Жылыойском и Исатайском районах - по 4 человека, в Индерском - 3 человека, в Курмангазинском, Макатском и Махамбетском районах - по 1 человеку.

У 37 пациентов с коронавирусной инфекцией заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 7 человек они отсутствуют. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 15 человек.

В домашних условиях получают лечение 847 человек, во второй областной больнице - 40, в районных инфекционных стационарах - 16 больных.

По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.

