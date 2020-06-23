Число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане достигло 10625
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 22 июня 2020 года зарегистрированы 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан – 1144 (+58)
город Алматы – 1274 (+49)
город Шымкент – 1027 (+55)
Акмолинская область – 302 (+41)
Актюбинская область – 345 (+38)
Алматинская область – 721 (+85)
Атырауская область – 1186 (+125)
Восточно-Казахстанская область – 316 (+10)
Жамбылская область – 344 (+56)
Западно-Казахстанская область – 705 (+44)
Карагандинская область – 1526 (+84)
Костанайская область – 243 (+62)
Кызылординская область – 288 (+40)
Мангистауская область – 300 (+5)
Павлодарская область – 136 (+14)
Северо-Казахстанская область – 296 (+25)
Туркестанская область – 472 (+25)
Итого бессимптомных в Казахстане - 10625.
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