Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Численность штата «Самрук-Қазына» сокращена в два раза

    11 Апреля 2022, 15:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов проинформировал о том, какие реформы были проведены в организации после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После соответствующего поручения Президента был проведен ряд крупных мероприятий, большая работа проведена в этом направлении. К примеру, сокращена численность штата в два раза, управленческий персонал также сокращен в два раза с 10 до 5. На сегодняшний день у нас полностью исключен Институт советников. Также ликвидированы представительства Фонда в зарубежных странах», - сообщил Гибрат Ауганов на онлайн-брифинге о кадровой политике и реформах.

    По словам спикера, с 1 апреля вступил в силу новый порядок закупок.

    «Прежде чем их разработать, обсудили с обществом, согласовали с уполномоченными государственными органами. Были внесены изменения в корпоративные стандарты, включили норму обязательной проверки службы комплаенс на руководящей позиции. В рамках реформ усилена корпоративная социальная ответственность по всей группе компании Фонда, назначены ответственные руководители Фонда. В начале года нами была увеличена заработная плата именно производственного персонала по группе компаний», - сказал Гибрат Ауганов.

    Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Другие государственные органы Реформы Токаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    200 млн тенге пострадавшим от пожаров в области Абай направила группа «Самрук-Қазына»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей