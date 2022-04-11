Численность штата «Самрук-Қазына» сокращена в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов проинформировал о том, какие реформы были проведены в организации после поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После соответствующего поручения Президента был проведен ряд крупных мероприятий, большая работа проведена в этом направлении. К примеру, сокращена численность штата в два раза, управленческий персонал также сокращен в два раза с 10 до 5. На сегодняшний день у нас полностью исключен Институт советников. Также ликвидированы представительства Фонда в зарубежных странах», - сообщил Гибрат Ауганов на онлайн-брифинге о кадровой политике и реформах.

По словам спикера, с 1 апреля вступил в силу новый порядок закупок.

«Прежде чем их разработать, обсудили с обществом, согласовали с уполномоченными государственными органами. Были внесены изменения в корпоративные стандарты, включили норму обязательной проверки службы комплаенс на руководящей позиции. В рамках реформ усилена корпоративная социальная ответственность по всей группе компании Фонда, назначены ответственные руководители Фонда. В начале года нами была увеличена заработная плата именно производственного персонала по группе компаний», - сказал Гибрат Ауганов.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты.