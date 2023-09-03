Численность пострадавших от финпирамид выросла сразу втрое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность пострадавших от финансовых пирамид выросла сразу втрое. При этом количество зарегистрированных правонарушений уменьшилось на 23%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

По итогам января–июля текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 69 уголовных правонарушений по статье 217 УК РК («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой») — на 22,5% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 89 правонарушений в секторе, годовое сокращение составило 44,4%.

В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 9 случаев, против 12 случаев годом ранее. Далее идут Астана, а также Восточно-Казахстанская и Жетысуская области: по 7 случаев в каждом из регионов. В число антилидеров также попали Атырауская и Карагандинская области и Шымкент: по 5 случаев в каждом из регионов.

Меньше всего таких правонарушений зарегистрировали в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а в Алматинской области не зафиксировали ни одного правонарушения в секторе.

За семь месяцев текущего года численность жертв финансовых пирамид достигла 1,3 тыс. человек — сразу в 3 раза больше, чем за январь–июль 2022-го. Большую часть пострадавших составили женщины: 921 человек. Также среди жертв насчитывалось 7 несовершеннолетних и 48 пенсионеров.

В разрезе возрастных групп 1 пострадавший был в возрасте 14-15 лет, 6 пострадавших — в возрасте 16-17 лет, 42 пострадавших — в возрасте 18–20 лет, 242 пострадавших — в возрасте 21–29 лет, 382 пострадавших — в возрасте 30–39 лет, 340 пострадавших — в возрасте 40–49 лет, 181 пострадавший — в возрасте 50–59 лет, 81 пострадавший — в возрасте от 60 лет.

Заметим: при том, что численность жертв выросла втрое, установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями в секторе, составила 7,9 млрд тенге — всего на 3,3% больше, чем годом ранее. В том числе 7,7 млрд тенге составил ущерб, причинённый физическим лицам, 176,7 млн тенге — ущерб, причинённый юридическим лицам.

За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой по итогам семи месяцев текущего года задержаны 82 человека, против 78 человек годом ранее (рост — на 5,1%).

На протяжении года в секторе может регистрироваться больше правонарушений. Данные за каждый период указываются с накоплением, и если какие-то активные дела перемещаются в раздел прекращённых, то из списка зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за период они исключаются. То же касается численности пострадавших: статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы и не считаются прекращёнными по итогам периода.