Численность незастрахованного населения остается все еще высокой - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность незастрахованного населения Казахстана остается все еще очень высокой и составляет 20% от населения страны. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Асем Нусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня здравоохранение, как отрасль, развивается очень быстрыми темпами, и зачастую, технологии могут кардинально менять те или иные показатели в кардиохирургии, онкологии, травматологии и ортопедии. Тем более, что уровень заболеваемости в республике предъявляет очень высокий спрос как на традиционное лечение, так и на инновации. Да, внедрение ОСМС способствовало росту расходов, например, на финансирование высокотехнологичных услуг и развитие реабилитации. Но в условиях низких ставок по взносам работодателей и населения рассчитывать на этот источник пока сложно», - сказала Асем Нусупова.

Вице-министр привела цифры в структуре расходов на медицинскую помощь. По ее данным, объем ВТМУ в размере 63,8 млрд тенге на 80% финансируется из средств ОСМС и по отношению к расходам стационарной помощи составляет всего 17%, а к общему объему расходов Фонда – 3%.

«Действительно, целью реформы, было привлечение дополнительных средств в отрасль здравоохранения, стимулирование солидарной ответственности населения и работодателей за здоровье, внедрение стимулов к эффективности и рационализации затрат больничного сектора, развитию частного сектора и, соответственно, конкуренции в отрасли. Перечислять все благие намерения, конечно, можно сколько угодно. Однако ответить однозначно, что мы добились всех целей на данном этапе, сейчас, конечно, нельзя, да и попросту нереально. В первую очередь это зависит от структуры экономики, занятости населения», - отмечает А. Нусупова.

«Мы вынуждены признать, что численность незастрахованного населения остается все еще очень высокой и в настоящее время составляет 20% от населения страны (3,8 млн человек). Но модель страхования не случайно названа социальной: государство, как видите, все же сохраняет огромные обязательства в финансировании отрасли и в ближайшее время, безусловно, именно бюджетные расходы будут доминировать в качестве источника финансирования здравоохранения, особенно в постпандемийный период - ведь взносы от работодателей в Фонд соцстрахования вряд ли будут увеличены», - пояснила А. Нусупова.

Сейчас взносы, по информации вице-министра, составляют 2% от дохода, не превышающего 10-кратного минимального размера заработной платы в виде отчислений работодателей; 2% от дохода, не превышающего 10-кратного минимального размера заработной платы в виде отчислений работников; 5% от 1,4 -кратного минимального размера заработной платы – взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, 5% от минимального размера заработной платы – взносы самостоятельных плательщиков, 40% от 1 кратного размера месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя в других населенных пунктах – взносы плательщиков единого социального платежа.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нур-Султане за обязательное социальное медицинское страхование перечислено около 3,7 миллиарда тенге. С начала года в столице за ОСМС перечислено более 37,7 млрд тенге.