Численность населения Узбекистана достигла 35,6 млн человек

ТАШКЕНТ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Численность постоянного населения Узбекистана выросла на 2,1 %- до 35,6 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Данные по численности постоянного населения опубликовал в пятницу Государственный комитет по статистике Узбекистана.

Численность городского населения достигла 18,1 млн человек (50,9 % от общей численности населения), сельского – 17,9 млн человек (49,1 % от общей численности населения).

По состоянию на 1 июля 2022 года, численность мужчин в Узбекистане составляет 50,3%, а женщин - 49,7 %.





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