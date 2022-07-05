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    Численность населения столицы за 24 года выросла почти в 4 раза

    5 Июля 2022, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения главного города Казахстана с момента переезда столицы из Алматы в Акмолу выросла в 4 раза, передает МИА «Казинформ».

    «В 1998 году в Акмоле проживали 326 тыс. человек. С тех пор численность главного города страны выросла почти в четыре раза и сейчас составляет 1 262 тыс. человек. Количество женщин в Нур-Султане все так же преобладает, как и 24 года назад. Если в то время в городе проживали 174 тыс. женщин и 152 тыс. мужчин, сейчас численность женщин составляет 657 тыс. (52%), мужчин – 605 тыс. (48%). Если в 1998 году в столице родились 3400 детей, в 2021 году на свет появилась 31 тыс. детей, тем самым коэффициент рождаемости вырос с 11 до 25,9 (на тыс. человек)», - сообщила в Telegram пресс-служба Бюро национальной статистики.

    По информации ведомства, в 1998 году в городе функционировало 48 общеобразовательных школ, спустя 24 года их количество выросло до 147 единиц. Число больничных организаций выросло в три раза, с 15 до 45 единиц.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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