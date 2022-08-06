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    • Численность населения столицы Узбекистана приблизилась к 3 млн

    6 Августа 2022 19:59

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Число жителей столицы Узбекистана стремительно растет и приблизилось к 3 млн человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления статистики хокимията Ташкента, с начала года численность населения столицы увеличилась на 47,1 тыс. человек или на 1,6%.

    «Число жителей столицы стремительно растет. Постоянное население города на 1 июля 2022 года составило 2 909 500 человек. Из них мужчин - 1 426 400, женщин - 1 483 100», - сообщает пресс-служба столичного хокимията.

    В ведомстве добавили, что из 12 столичных районов лидируют Алмазарский, Юнусабадский и Шайхантахурский, в которых проживают более 350 тыс. жителей. Наименьшая численность населения в Яккасарайском - 125,5 тыс. человек, и Бектемирском районах - 54 тыс. человек.

    фото https://uzreport.news

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    #Демография #Узбекистан #Мировые новости
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