Численность населения Кыргызстана достигла 7 млн человек

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 19 октября в городе Кызыл-Кие Баткенской области родился семимиллионный житель Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального статистического комитета КР, численность населения Кыргызстана продолжает увеличиваться. Демографические процессы, происходящие в последние годы в стране, характеризуются высокими темпами прироста численности населения. Сохраняется высокий уровень рождаемости, обеспечивающий расширенное воспроизводство населения. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но его величина за последние годы значительно снизилась.

Численность постоянного населения республики на 1 августа 2022 года составляла 6 млн. 977 тыс. человек, а на 1 октября 2022г. - 6 млн. 995 тыс.

Шестимиллионный житель страны Айлин Кожошева родилась 25 ноября 2015 года в г.Ош, пятимиллионный житель – Тынчтыкбек Курамаев родился 27 августа 2002 года в г.Бишкек, четырехмиллионный – Каныкей Кайыпова родилась 27 мая 1985 года в Кара-Суйском районе Ошской области.

Семимиллионный кыргызстанец родился спустя 7 лет после появления на свет шестимиллионного жителя страны, разница между шестимиллионным и пятимиллионным составила 13 лет, а между пятимиллионным и четырехмиллионным – 17 лет.

Фото: kaktus.media