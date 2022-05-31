31 Мая 2022 15:00

Численность населения Казахстана выросла до 19,18 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана за год выросла на 1,3%, составив на начало 2022 года 19,12 млн человек. Из них 9,84 млн — женщины, 9,29 млн — мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Доля женщин в общей численности населения к началу года составляла 51,44%. Годом ранее показатель составлял 51,48%, пять лет назад — 51,62%, десятилетием ранее — 51,77%.

По итогам первого квартала текущего года численность населения выросла до 19,18 млн человек, среди которых 9,31 млн составили мужчины, 9,86 млн — женщины. Доля женщин в очередной раз сократилась — до 51,43%.

В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2%, в то время как рост численности мужчин — 1,4%.

Впрочем, несмотря на общее преобладание численности женщин над численностью мужчин, в возрастной разбивке картина выглядит совсем иначе.

Так, численность молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в РК сократилась за год на 0,1%, составив к началу текущего года 1,83 млн человек. В то же время численность молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросла на 0,1%, до 1,92 млн человек. Эта динамика — также стабильный тренд.

В итоге доля молодых женщин в общей численности молодежи на начало 2022 года составила всего 48,87%, то есть менее половины. Более того, доля девушек год от года сокращается: так, годом ранее показатель достигал 48,92%, пять лет назад — 49,5%, а десятилетием ранее — 49,88% (то есть почти поровну с парнями).

Таким образом, устаревший советский стереотип, провозглашающий, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» не имеет (и не имел) к Казахстану ровным счетом никакого отношения. По статистике в РК девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тыс. малышек против 230,3 тыс. малышей, то есть девочки составили лишь 48,4% от общей численности новорожденных. А среди молодых людей наиболее «брачного» возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится все меньше.

Статистика подтверждает прогнозы международных организаций. Так, согласно докладу ООН «Мировые демографические перспективы за 2019 год», аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.

По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет, их численность на 10000 девушек в 2022 году составит 10380, а к 2025-му — уже 10472. Заметим, такая ситуация сложится, даже если учесть более широкий возрастной охват. Так, согласно данным ООН, на начало 2022 года прогнозировалось, что на 10000 женщин в возрасте от 20 до 39 лет будет приходиться 10022 мужчины, а к 2025 году — уже 10069 мужчин. То есть нехватку ровесниц ощутят и зрелые мужчины.

По факту в РК в целом все еще больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что «нехватка» женщин может, в свою очередь, ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование ученых университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнера.