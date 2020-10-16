Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Численность населения Казахстана увеличилась на 1,3%

    16 Октября 2020, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана увеличилась на 237,5 тыс. человек или 1,3%, передает МИА «Казинформ».

    «Численность населения Казахстана на 1 сентября 2020 года составила 18785,0 тыс. человек, в том числе городского – 11066,2 тыс. человек (58,9%), сельского – 7718,8 тыс. человек (41,1%)», - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике РК.

    По информации ведомства, по сравнению с 1 сентября 2019 года численность населения увеличилась на 237,5 тыс. человек или 1,3%.

    «За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: в г.Алматы (63,1 тыс. человек), г.Нур-Султан (50,0 тыс. человек) и г.Шымкент (31,8 тыс. человек)», - пояснили в комитете.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Демография Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау