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    Численность населения Казахстана увеличилась на 1,3%

    21 Сентября 2020, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана на 1 августа 2020 года составила 18767,5 тыс. человек, в том числе городского – 11049,0 тыс. человек (58,9%), сельского – 7718,5 тыс. человек (41,1%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета по статистике.

    По сравнению с 1 августа 2019 года численность населения увеличилась на 238,6 тыс. человек, или 1,3%.

    За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в трех регионах страны: в городе Алматы (64,2 тыс. человек), городе Нур-Султане (52,0 тыс. человек) и городе Шымкенте (30,6 тыс. человек).

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    Демография Статистика Общество
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