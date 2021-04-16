Численность населения Казахстана увеличилась до 18 млн 917,2 тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана на 1 марта 2021 г. составила 18 917,2 тыс. человек, в том числе городского – 11 187,2 тыс. (59,1%), сельского –7 730,0 тыс. (40,9%) человек. По сравнению с 1 марта 2020 г. численность населения увеличилась на 245,3 тыс. человек или 1,3%, передает МИА «Казинформ».

«Естественный прирост населения республики за январь-февраль 2021 г. по сравнению с январем-февралем 2020 г. (42,0 тыс. человек) увеличился на 0,2% и составил 42,1 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,71 человек. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-февраль 2021 г. составило 65,7 тыс. человек, что на 1,6% больше, чем за соответствующий период 2020г. (64,7 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,41 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 23,7 тыс. человек, что на 4,2% больше, чем в январе-феврале 2020 г. (22,7 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,70 умерших на 1000 человек», - сообщила пресс-служба Бюро национальной статистики в Telegram.

По информации ведомства, за январь-февраль 2021 г. в республике зарегистрировано 517 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2020г. (583 умерших младенца) уменьшилось на 11,3%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,86 случаев на 1000 родившихся.

«В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-феврале 2021 г. число прибывших в страну составило 1 398 человек, число выбывших из страны - 3 422 человека, сальдо миграции составило - 2 024 человека. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,4%, выбывших - 82,8% от общего числа мигрантов. Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 19,7%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (5 834 человека), Шымкент (4 842 человека), Нур-Султан (4 516 человек) и Мангистауской области (216 человек)», - дополнили в Бюро нацстатистики.



