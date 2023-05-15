Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 апреля 2023 года составила 19 832 737 человек, из них горожане – 12 259 453, сельские жители – 7 573 284 человека. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В первом квартале этого года в Казахстане родились 93,5 тысячи детей (2021 г. –100, 4тысячи, 2022 г. – 95,6 тысячи.), из них 48,4 тысячи – мальчики, 45,1 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,06 родившихся на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 32,6 тысячи человек (2021г. – 36,1 тысячи, 2022 г. – 38,1 тысячи), при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,65. Так, естественный прирост населения составил 60,9 тысячи человек за 3 месяца 2023 года.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,31 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,59) областях и городе Шымкенте (24,37).

Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,53 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,12) и Костанайской областях (10,81), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 3 месяца в возрасте до 1 года умерло 728 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,78.

За указанный период зарегистрировано 24,5 тысячи браков, по сравнению с 3 месяцами 2022 года числов браков снизилось на 10,6%. Коэффициент брачности составил 5 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 3,8 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше соответствующего уровня 2022 года на 5,6%. Коэффициент разводимости составил 0,79 на 1000 человек.

Численность переезжающих в пределах страны уменьшилась на 10,9%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (6 782 человека), Астана (6 443 человек) и Шымкент (241 человек) и Алматинской области (223 человек).

В январе-марте 2023 года число прибывших в страну составило 7 680 человека, число выбывших из страны 2 664 человек. Сальдо миграции составило 5 016 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,6%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 90%, доля выбывших в эти страны - 69,5%