Численность населения Казахстана составила 18 млн 852,8 тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - Численность населения Республики Казахстана на первое декабря 2020 года составила 18852,8 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

«Численность населения страны на 1 декабря 2020 года составила 18852,8 тыс. человек, в том числе городского – 11129,2 тыс. человек (59,0%), сельского – 7723,6 тыс. человек (41,0%). По сравнению с 1 декабря 2019 года численность населения увеличилась на 241,7 тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: в г.Алматы (62,7 тыс. человек), г.Нур-Султан (48,1 тыс. человек) и г.Шымкент (36,4 тыс. человек)», - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Напомним, 17 декабря 2020 года сообщалось о том, что численность населения Казахстана составляла 18 млн 833,1 тысячи человек. Данные приводились на 1 ноября 2020 года.



