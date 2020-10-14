Численность населения Германии снизилась впервые за последние 10 лет

ФРАНКФУРТ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, опубликованным во вторник, численность населения Германии уменьшилось впервые за последние 10 лет в связи с резким снижением потока иммигрантов, вызванное пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что численность населения Германии сократилась на 40000 в течение 6 месяцев этого года и составила 83,1 миллиона. Такие данные привело Федеральное статистическое управление страны. Отмечается, что это первое за последние 10 лет снижение населения в крупнейшей экономике Европы.

Германия, также как и Япония, в последнее время сталкивается с проблемами низкой рождаемости, стареющего населения и медленного темпа роста среди трудоспособного населения, что, по мнению экспертов, может привести к низкой продуктивности.

«Рост населения, говоря с точки зрения рабочей силы, один из главных драйверов роста экономики», - говорит экономист Флориан Хэнс, добавив, что «замедление роста населения Германии может привести к низкому экономическому росту в будущем».

Однако он добавил, что в Японии для решения вопроса сокращения населения все больше людей, а именно женщин и старших людей, интегрируют в рабочую силу.

«Даже не удивлюсь, если правительство Германии продолжит свою политику повышения возраста выхода на пенсию», - добавил он.

Основной причиной снижения населения Германии явилось сокращение потока людей, прибывающих из других стран с начала пандемии в марте.

Сообщается, что по результатам 6 месяцев этого года число иммигрантов, прибывающих в Германию, сократилось на 29 процентов и составило 529000, а число людей, покидающих страну, упало на 22 процента и составило 455000. Таким образом, чистая иммиграция составила 74000 человек за первое полугодие, что в два раза ниже показателя за прошлый год – 167000.

Снижение населения в основном отмечается в марте и мае. В июне, после того, как были сняты локдауны по всей стране, был отмечен рост на 4000 человек, однако данная цифра остается низкой по сравнению с ростом на 14000 человек в июне прошлого года.

Отмечается, что в течение последних нескольких лет спад демографии страны компенсировался большим количеством иммигрантов, особенно после того, как Германия решила принять более миллиона иммигрантов, в основном из мусульманских стран, во время кризиса беженцев, возникшем в 2015-2016 годах.

Однако в связи с низким коэффициентом рождаемости и понижающейся чистой иммиграцией демография страны опять пошла на спад в последние годы.

Чистая иммиграция сократилась почти на одну пятую часть и составила 327000 в прошлом году – рекордный низкий уровень с 2011 года и гораздо ниже пикового уровня в более 1 миллион людей, зарегистрированного в 2015 году.

Сообщается, что число смертей в Германии превысило число рождений за первое полугодие и составило 112000, что также превышает показатель прошлого года – 105000.

Также говорится, что число старого населения, возраст которого превышает 85 лет, увеличилось в стране с 1,2 миллиона в 1999 году до 2,4 миллиона в прошлом году, что повысило затраты государства на пенсии и здравоохранение.

Фото: iz.ru



