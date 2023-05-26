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    Численность асканийского оленя в нацпарке «Бурабай» превысила полторы тысячи

    26 Мая 2023, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам подсчета, проведенного специалистами Государственного национального природного парка «Бурабай», численность Асканийского оленя в заповеднике в этом году достигла 1512 особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на пресс-службу Управления Делами Президента Республики Казахстан.

    «Эти прекрасные животные — гордость нашего парка. Если не беречь этих животных от браконьеров и диких волков, можно легко потерять этот драгоценный дар природы. Поэтому егеря наблюдают за животными, ведут подсчет, а также и охраняют весь год.


    Все знают, что зимний период в нашей местности суров. В разных уголках лесных хозяйств расставлены более сотни лотков для местных животных и птиц. Зимой егеря наполняют лотки кормом и солью. В местах, где были расставлены лотки, также пасутся маралы», - рассказывает главный егерь Бурабайского ГНПП Мират Бейсембаев.

    Следует отметить, что Асканийский олень – особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя Вапити в заповеднике Аскания-Нова в Украине. В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края из Украины в те годы также завезли и Асканийского оленя.

    В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из «Аскания-Нова». Теперь в регионе уже 1512 особей.

    Фото © Асканийский олень попал в фотоловушку ГНПП «Бурабай»

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Животные Природа Боровое
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