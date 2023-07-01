Чипсы вызывают рак – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях рассылается видео некоего целителя Марии Смариной, в котором она рассказывает о вреде чипсов, утверждая, что они вызывают рак. В своем видео она прочитала часть состава чипсов, но не объяснила, какой именно продукт или добавка провоцирует разрушение ДНК и появление рака. Портал stopfake.kz разобрал, действительно ли чипсы могут вызвать рак и по какой причине? Об этом передает МИА «Казинформ».

Чипсы — многими любимый быстрый перекус. Состав чипсов зависит от производителя, но обычно в него входят следующие продукты и вещества: картофель, пшеничная или рисовая мука, картофельный или кукурузный крахмал, растительное масло, соль, молочная кислота, ароматизаторы и заменители вкусовых добавок (например, порошок паприки, лука и т. д.) и пищевые добавки, такие как глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627) и инозинат натрия (Е631).

Некоторые ученые считают, что картофель и другие продукты, как крупы и кофейные зерна, могут провоцировать появление рака. На самом деле предполагается, что рак вызывают не сами продукты питания, а вещество акриламид, появляющееся в процессе приготовления. А именно при жарке и запекании или обработке при высоких температурах.

Акриламид — это вещество, которое образуется в результате естественной химической реакции между сахарами и аминокислотой аспарагином в продуктах растительного происхождения. Акриламид содержится в картофеле фри, чипсах, сухих завтраках, печенье, тостах и кофе.

В опытах на животных акриламид провоцировал появление рака. Однако используемый уровень акриламида был намного выше, чем его уровень, содержащийся в пище для людей. Также в исследованиях, проводимых с людьми, не было выявлено связи между акриламидом и раком. То есть на данный момент нет точных доказательств того, что акриламид является канцерогеном.

Тем не менее Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует акриламид как вероятный канцероген для человека. А Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признают необходимость исследований в этой области.

В целом в состав чипсов входят обычные, всем известные продукты и такие пищевые добавки, как глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627) и инозинат натрия (Е631). Чаще всего эти пищевые добавки содержатся в продукте вместе. Их добавляют для улучшения вкуса. Кроме того, глутамат натрия содержится во многих продуктах естественным образом, а организм может вырабатывать его самостоятельно.

Все эти пищевые добавки считаются безопасными. Более того, проводились исследования, выявляющие влияние глутамата натрия и гуанилата натрия на здоровье человека. В том числе влияние на аппетит, ожирение и нарушение обмена веществ, влияние на работу мозга и появление рака. В результате исследователи не обнаружили связи между пищевыми добавками и ухудшением здоровья человека.

Таким образом, высказывание о том, что чипсы вызывают рак, бездоказательно. Поскольку нет исследований, точно доказывающих, что содержащийся в пищевых продуктах акриламид является канцерогеном. Пищевые добавки также не могут спровоцировать разрушение ДНК и появление рака или причинить любой другой вред здоровью.