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    Чипирование собак и кошек бесплатно проводят в Астане

    12 Июля 2023, 22:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителям столицы напомнили об обязательном чипировании собак и кошек. Сделать это можно бесплатно до 1 сентября 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Собаки и кошки в столице должны пройти обязательную регистрацию в информационной системе учета животных TANBA в «Астана ветсервис».

    Чипировать своих питомцев и внести их данные в единую базу в Астане можно будет бесплатно до 1 сентября 2023 года. К слову, после этой даты услуга станет платной, оказывать ее будут ветеринарные клиники.

    Сейчас на безвозмездной основе чипируют питомцев по следующим адресам:

    - район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд.2/1 (СпецЦОН),

    тел. +7 (747) 623-53-57,

    +7 (747) 672-85-27

    часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00(обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

    Регистрация собак началась с 1 ноября, кошек начнут чипировать с 1 декабря 2022 года.

    Напомним, с 1 сентября 2023 года владельцы собак и кошек в обязательном порядке должны будут провести регистрацию своих питомцев, в противном случае им грозит штраф в размере 10 МРП.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Животные
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