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    Чиновников и предпринимателей за взятки и содействие в тендерах осудили в Шымкенте

    22 Сентября 2022, 19:02

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 21 сентября текущего года Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Ағабек А.М., заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» Кожахметова К.К., передает МИА «Казинформ» со ссылекой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Вышеуказанные лица обвинялись в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».

    Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде восьми лет, Ағабек семи лет шести месяцев, Кожахметову семи лет лишения свободы.

    Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

    Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.
    Судебный процесс Шымкент Борьба с коррупцией
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