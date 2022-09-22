Чиновников и предпринимателей за взятки и содействие в тендерах осудили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 21 сентября текущего года Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Ағабек А.М., заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» Кожахметова К.К., передает МИА «Казинформ» со ссылекой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Вышеуказанные лица обвинялись в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».

Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде восьми лет, Ағабек семи лет шести месяцев, Кожахметову семи лет лишения свободы.

Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.



