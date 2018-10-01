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Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

6 Октября 2018 10:17 174
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Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Центральным событием этой недели, несомненно, стало очередное Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», затронувшее самые насущные для каждого казахстанца вопросы. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных и интересных событий за минувшую неделю.

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«Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой, обеспечили мир и общественное согласие, это наше большое богатство», - заявил Президент Казахстана, выступая 5 октября в Акорде.  

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Глава государства подчеркнул, что за годы Независимости проведены качественные, имеющие историческую важность структурно-конституционные и политические реформы. Повысился авторитет Казахстана в международном сообществе, и сегодня нашу страну знают в мире, как избранного международного партнера по решению региональных и глобальных проблем. МИА «Казинформ» опубликовало текстовую трансляцию Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Этот стратегический документ посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Как отметил Президент Казахстана, в современном мире глобальные и локальные проблемы настолько переплетены, что в этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства - человека. «Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», - подчеркнул Глава государства.

Говоря о повышении благополучия казахстанцев, Президент отметил, что оно в первую очередь зависит от стабильного роста доходов и качества жизни. «Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза - с 28 до 42 тысяч тенге. Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности», - сказал он. Кроме того, заметил Президент Казахстана, «нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка. Именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами».

Глава государства говорил также о необходимости принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий, повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования. Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Необходимо реализовать потенциал агропромышленного комплекса, развивать инновационные и сервисные секторы, усилить роль финансового сектора в развитии реальной экономики и обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность. Для повышения качества жизни в Казахстане в ближайшие 5 лет доведут расходы на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП, кардинально повысят качество образования, примут Закон «О статусе педагога», повысят качество медицинских услуг. Обеспечат для казахстанцев доступность качественных продуктов, массового спорта и физкультуры. Создадут комфортное и безопасное проживание в любом населенном пункте страны.

«Каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей. Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. Данную инициативу следует не только продолжить, но и наполнить новым содержанием и направлениями», - подчеркнул Президент, предложив объявить следующий год Годом молодежи и приступить к модернизации социальной среды сельских территорий.

«Богата та страна, где живут в согласии», - говорят у нас в народе. На современном этапе также стоят непростые задачи. Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство», - резюмировал Н. Назарбаев.

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На минувшей неделе в Казахстане завершились учения ОДКБ «Поиск-2018».  


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Под эгидой Организации договора о коллективной безопасности на территории военных полигонов Жамбылской области проходило международное тактико-специальное учение, в котором были задействованы подразделения Вооруженных Сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - государств- членов ОДКБ. На период учений южный регион Казахстана стал мощной тренировочной площадкой для многонационального воинского контингента, состоящего из трех тысяч участников, при этом задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки. В ходе совместных действий подразделения отрабатывали этапы боевых стрельб, наведение ударной авиации, корректировку артиллерийского огня и проведение специальных мероприятий. Все действия разведчиков поддерживались пилотируемой и беспилотной авиацией.

Помимо непосредственно учений, сводная группа иностранных и казахстанских военных разведчиков покорила горный пик Нурсултан и водрузила на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности. 

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Неподдельный интерес вызвали принятые в Казахстане на минувшей неделе поправки к закону, разрешающие предпринимателям отказаться от обязательного применения печатей.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

 Госорганам и финансовым организациям запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Теперь госорганы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня, не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа, а обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица. В то же время изменения не означают запрет на использование печатей, можно использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению. Ожидается, что право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями.

В северных регионах страны уже готовы к зимнему периоду, подключают отопление, заготавливают уголь. В акимате Астаны рассказали о том, как проводится борьба с перекупщиками угля.


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

«Мобильная группа, которая совершает рейды по точкам продаж, и сами продавцы рассказывают о перекупщиках, ведь они по нескольку раз в день приезжают. Напряжение на рынке создается еще и тем, что жители близлежащих поселков покупают большой объем топлива», - объяснил эксперт.

Отопление начали подключать в жилых домах Костаная. 


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Теплоснабжение получат дома, имеющие паспорта технической готовности. На сегодняшний день это 779 домов из 1099. Остальные многоэтажные жилые дома будут подключены к отоплению по мере готовности.

В столице Казахстана решили разнообразить городской пейзаж и продолжают устанавливать тематические остановки


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Возле футбольного стадиона имени Мунайтпасова установили автобусную остановку в виде мяча. И это не единственная подобного рода остановка. В 2017 году по проспекту Сарыарка (остановка «Зерде») на верхнюю часть остановки в канун наступления холодов одели «шапку». В этом году рядом с микрорайоном Самал установили остановку в виде аббревиатуры «BUS» из металла и лиственничного бруса. Планируется придать оригинальный вид остановке около театра «Жастар». «Театральная» остановка будет состоять из фрагментов театральной сцены. Также планируется установить и «Музыкальную» остановку», ее место еще определяется.

Все больше интересных арт-объектов появляется и в самых неожиданных точках Алматы. 


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Международный фестиваль скульптур и малых архитектурных форм «PARK FEST» собрал казахстанских и зарубежных художников, которые украшают самые неожиданные места мегаполиса интересными арт-объектами. Возвращение исторического облика перекрестку Абая-Достык, груженный до отказа алматинским апортом ретромобиль, железный Алдар-косе из запчастей старых автомобилей, гигантский светильник-куб по проспекту Назарбаева создают определенную эстетическую атмосферу и могут стать местом притяжения горожан, туристов и гостей Казахстана, считают организаторы фестиваля.

А в райцентре Казалинского района поселке Айтеке би Кызылординской области открылись «уличные библиотеки». Основная цель проекта «Уличная библиотека» - приглашение широкой общественности к чтению и обмену книгами.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Преображается облик города Туркестана, ставшего новым областным центром страны. Создается генплан, по которому определенные объекты будут построены по инициативе Президента Казахстана, на днях в ходе официального рабочего визита в Туркестан подписавшего указы о генплане города и создании специальной экономической зоны. Президент при этом отметил: «До сего времени государство создает условия для ведения бизнеса, зарабатывания денег. Теперь поговорим о том, как вы сможете помочь в строительстве города».


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

По генплану на 25 гектарах, к которым подведут инженерные сети, расположатся облакимат, территориальные подразделения госорганов, Конгресс-Холл, центр «Туркестангенплан». Культурный и духовный центр тюркского мира занимает более двух тысяч гектаров. Там будут мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, образцы улиц древнего времени, парков и зона тюркской культуры. По программам «Нұрлы жол» и «7-20-25» запланировано строительство 10 000 квартир. Возведут международный аэропорт и автовокзал.

После утверждения генплана Туркестана Президент каждому из списка инвесторов дал индивидуальное поручение. В частности, компании ENRC - строительство музея тюркских народов, «BI Group» - «Центр казахских ханов, биев и батыров», «Highvill Kazakhstan» - жилой комплекс, «Қазақстан темір жолы» - Дворец молодежи, АО «KEGOC» - мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави, АО «Казпочта» - современное почтовое отделение и цифровой офис, Sembol - колледж туризма, АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии, предприниматель Данияр Абылгазин - спортивный комплекс с бассейном.

Руководство Иле-Алатауского национального парка объяснило большое количество мусора на своей территории, о котором говорил олимпийский чемпион Александр Винокуров. Олимпийский чемпион, шокированный горами мусора и лично собравший чужой мусор в пакет, призвал соблюдать чистоту на территории национального парка. К этому присоединилось и руководство Иле-Алатауского национального парка, призывая посетителей соблюдать чистоту при отдыхе и не оставлять после себя остатки твердых бытовых отходов. По данным парка, в Большом Алматинском лесничестве (Алмарасан) работают три техработника и 13 лесников, ответственных за соблюдение порядка. Площадь территории лесничества составляет 26 692 га, то есть на каждого сотрудника приходится по 1 670 га земли, так что поддерживать постоянную чистоту является задачей не простой.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Ученица из Актау Орынгуль Арыстан обновила рекорд по ментальной арифметике. Она за 26 минут 26 секунд решила 30 тысяч задач в конкурсе. Орынгуль учится в 6 классе школы №17 Актау, а также в актауском филиале Международной интеллектуальной академии развития «UCMAS». Среди учеников ее прозвали «быстрой на задачи» девочкой. Она мысленно может решить за минуту до 25-30 задач.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

90-летие отметил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, на торжествах присутствовала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова.


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

На Атырауском НПЗ произвели первую партию авиатоплива марки РТ.  В ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» завершили производство авиатоплива марки ТС-1 и с октября полностью перешли на выпуск новой продукции. Авиатопливо марки РТ АНПЗ для самолетов как гражданской, так и военной авиации прошло паспортизацию и сертификацию с получением соответствующего ПИН-кода на товар, который теперь смогут приобретать авиакомпании и заправлять им воздушный транспорт. Выпуск реактивного топлива вырастет с 21 тыс. тонн до модернизации до 230 тысяч тонн в год в 2019 году - больше чем в 10 раз.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25».


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

По итогам восьми месяцев реализации программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» Акмолинская область стала второй по Казахстану. Потенциальными клиентами программы является активная часть населения в возрасте 24-40 лет, имеющая постоянный официальный доход. Средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках программы, составляет 12 млн тенге. Среди регионов тройку лидеров по активности возглавляет Мангистауская область, еа втором месте - Акмолинская область. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область.

326 квартир по программе «7-20-25» будут реализованы до конца года в Караганде.


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Несмотря на сложные погодные условия нынешнего вегетационного периода, аграрии Жамбылской области надеются на хороший урожай сахарной свеклы, под которую в этом году засеяли площадей больше запланированного - вместо 6 500 гектаров было посеяно 8 324.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году крестьянские хозяйства Жамбылской области обеспечены в полном объеме необходимыми семенами сахарной свеклы. В минувшем году жамбылские хозяйства собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг.

Лен и рапс убирают фермеры Северного Казахстана. В знаменитом коммандитном товариществе «Зенченко и К» средняя урожайность зерновых составила 26,5 ц/га. На финишной прямой - уборка масличных культур, в этом году льном засеяли 3,5 тысячи га и рапсом - 900 га. При значительной поддержке государства, аграрии имеют высококачественную технику и собирают хороши урожаи зерновых. Так, самый высокий показатель по сбору зерновых - 47 ц/га.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

На минувшей неделе можно отметить несколько новостей, выходящих за рамки обыденности.

Поощрение в 20-кратном размере получила госслужащая в Мангистау за отказ от взятки ведущего специалиста Юридического управления департамента госдоходов по Мангистауской области П. Кылышбай поощрили за сообщение о факте коррупционного правонарушения и оказание содействия в противодействии коррупции. Сотрудница получила единовременное денежное вознаграждение в размере 40 МРП, или 96 200 тенге, то есть почти в 20 раз больше суммы предложенной ей взятки.

Акцию «Посади дуб» объявили в Павлодарской области. Предстоит посадить 70 тысяч деревьев по числу жителей города Аксу Павлодарской области и входящих в него сёл в рамках празднования 57-летия города и в честь Года экологии.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Хищная птица ворует шапки в Костанае. Эта птица практически ручная, разрешает себя гладить. Судя по ее поведению, она жила с людьми. Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

Бобры построили жилье возле акимата в Усть-Каменогорске. Об этом по телефону экологического патруля Центра Экологической Безопасности поступила необычная жалоба о том, что в центре города семейство бобров уничтожает деревья. Прибывшие на место экологи действительно обнаружили несколько поваленных деревьев и обустроенное жилище бобров, что смутило специалистов, так как в природе бобры достаточно пугливы, не любят шума и городской суеты. Однако в этом виден своеобразный показатель благоприятной экологической обстановки в городе - селиться в загрязненных водоемах животные не будут.

Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

В числе спортивных новостей - профессиональная хоккейная команда «Актобе» создана в Актюбинской области впервые за 28 лет. Первые игры ХК «Актобе» пройдут 7-8 октября в рамках молодежного чемпионата РК. Актюбинцы на своей арене примут команду ХК «Кулагер» из города Петропавловска. Хоккейная команда создана по инициативе акимата Актюбинской области и Казахстанской федерации хоккея.


Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

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Ключевые слова: СМИ, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Галина Скрипник

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