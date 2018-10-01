Чиновников будут оценивать по росту благосостояния казахстанцев - обзор событий в стране за неделю

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Центральным событием этой недели, несомненно, стало очередное Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», затронувшее самые насущные для каждого казахстанца вопросы. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных и интересных событий за минувшую неделю.

«Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой, обеспечили мир и общественное согласие, это наше большое богатство», - заявил Президент Казахстана, выступая 5 октября в Акорде.





Глава государства подчеркнул, что за годы Независимости проведены качественные, имеющие историческую важность структурно-конституционные и политические реформы. Повысился авторитет Казахстана в международном сообществе, и сегодня нашу страну знают в мире, как избранного международного партнера по решению региональных и глобальных проблем. МИА «Казинформ» опубликовало текстовую трансляцию Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Этот стратегический документ посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Как отметил Президент Казахстана, в современном мире глобальные и локальные проблемы настолько переплетены, что в этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства - человека. «Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», - подчеркнул Глава государства.

Говоря о повышении благополучия казахстанцев, Президент отметил, что оно в первую очередь зависит от стабильного роста доходов и качества жизни. «Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза - с 28 до 42 тысяч тенге. Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности», - сказал он. Кроме того, заметил Президент Казахстана, «нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка. Именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами».

Глава государства говорил также о необходимости принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий, повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования. Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Необходимо реализовать потенциал агропромышленного комплекса, развивать инновационные и сервисные секторы, усилить роль финансового сектора в развитии реальной экономики и обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность. Для повышения качества жизни в Казахстане в ближайшие 5 лет доведут расходы на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП, кардинально повысят качество образования, примут Закон «О статусе педагога», повысят качество медицинских услуг. Обеспечат для казахстанцев доступность качественных продуктов, массового спорта и физкультуры. Создадут комфортное и безопасное проживание в любом населенном пункте страны.

«Каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей. Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. Данную инициативу следует не только продолжить, но и наполнить новым содержанием и направлениями», - подчеркнул Президент, предложив объявить следующий год Годом молодежи и приступить к модернизации социальной среды сельских территорий.

«Богата та страна, где живут в согласии», - говорят у нас в народе. На современном этапе также стоят непростые задачи. Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство», - резюмировал Н. Назарбаев.

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На минувшей неделе в Казахстане завершились учения ОДКБ «Поиск-2018».









Под эгидой Организации договора о коллективной безопасности на территории военных полигонов Жамбылской области проходило международное тактико-специальное учение, в котором были задействованы подразделения Вооруженных Сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - государств- членов ОДКБ. На период учений южный регион Казахстана стал мощной тренировочной площадкой для многонационального воинского контингента, состоящего из трех тысяч участников, при этом задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки. В ходе совместных действий подразделения отрабатывали этапы боевых стрельб, наведение ударной авиации, корректировку артиллерийского огня и проведение специальных мероприятий. Все действия разведчиков поддерживались пилотируемой и беспилотной авиацией.

Помимо непосредственно учений, сводная группа иностранных и казахстанских военных разведчиков покорила горный пик Нурсултан и водрузила на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности.





Неподдельный интерес вызвали принятые в Казахстане на минувшей неделе поправки к закону, разрешающие предпринимателям отказаться от обязательного применения печатей.







Госорганам и финансовым организациям запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Теперь госорганы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня, не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа, а обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица. В то же время изменения не означают запрет на использование печатей, можно использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению. Ожидается, что право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями.

В северных регионах страны уже готовы к зимнему периоду, подключают отопление, заготавливают уголь. В акимате Астаны рассказали о том, как проводится борьба с перекупщиками угля.









«Мобильная группа, которая совершает рейды по точкам продаж, и сами продавцы рассказывают о перекупщиках, ведь они по нескольку раз в день приезжают. Напряжение на рынке создается еще и тем, что жители близлежащих поселков покупают большой объем топлива», - объяснил эксперт.

Отопление начали подключать в жилых домах Костаная.









Теплоснабжение получат дома, имеющие паспорта технической готовности. На сегодняшний день это 779 домов из 1099. Остальные многоэтажные жилые дома будут подключены к отоплению по мере готовности.

В столице Казахстана решили разнообразить городской пейзаж и продолжают устанавливать тематические остановки.









Возле футбольного стадиона имени Мунайтпасова установили автобусную остановку в виде мяча. И это не единственная подобного рода остановка. В 2017 году по проспекту Сарыарка (остановка «Зерде») на верхнюю часть остановки в канун наступления холодов одели «шапку». В этом году рядом с микрорайоном Самал установили остановку в виде аббревиатуры «BUS» из металла и лиственничного бруса. Планируется придать оригинальный вид остановке около театра «Жастар». «Театральная» остановка будет состоять из фрагментов театральной сцены. Также планируется установить и «Музыкальную» остановку», ее место еще определяется.

Все больше интересных арт-объектов появляется и в самых неожиданных точках Алматы.









Международный фестиваль скульптур и малых архитектурных форм «PARK FEST» собрал казахстанских и зарубежных художников, которые украшают самые неожиданные места мегаполиса интересными арт-объектами. Возвращение исторического облика перекрестку Абая-Достык, груженный до отказа алматинским апортом ретромобиль, железный Алдар-косе из запчастей старых автомобилей, гигантский светильник-куб по проспекту Назарбаева создают определенную эстетическую атмосферу и могут стать местом притяжения горожан, туристов и гостей Казахстана, считают организаторы фестиваля.

А в райцентре Казалинского района поселке Айтеке би Кызылординской области открылись «уличные библиотеки». Основная цель проекта «Уличная библиотека» - приглашение широкой общественности к чтению и обмену книгами.





Преображается облик города Туркестана, ставшего новым областным центром страны. Создается генплан, по которому определенные объекты будут построены по инициативе Президента Казахстана, на днях в ходе официального рабочего визита в Туркестан подписавшего указы о генплане города и создании специальной экономической зоны. Президент при этом отметил: «До сего времени государство создает условия для ведения бизнеса, зарабатывания денег. Теперь поговорим о том, как вы сможете помочь в строительстве города».









По генплану на 25 гектарах, к которым подведут инженерные сети, расположатся облакимат, территориальные подразделения госорганов, Конгресс-Холл, центр «Туркестангенплан». Культурный и духовный центр тюркского мира занимает более двух тысяч гектаров. Там будут мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, образцы улиц древнего времени, парков и зона тюркской культуры. По программам «Нұрлы жол» и «7-20-25» запланировано строительство 10 000 квартир. Возведут международный аэропорт и автовокзал.

После утверждения генплана Туркестана Президент каждому из списка инвесторов дал индивидуальное поручение. В частности, компании ENRC - строительство музея тюркских народов, «BI Group» - «Центр казахских ханов, биев и батыров», «Highvill Kazakhstan» - жилой комплекс, «Қазақстан темір жолы» - Дворец молодежи, АО «KEGOC» - мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави, АО «Казпочта» - современное почтовое отделение и цифровой офис, Sembol - колледж туризма, АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии, предприниматель Данияр Абылгазин - спортивный комплекс с бассейном.

Руководство Иле-Алатауского национального парка объяснило большое количество мусора на своей территории, о котором говорил олимпийский чемпион Александр Винокуров. Олимпийский чемпион, шокированный горами мусора и лично собравший чужой мусор в пакет, призвал соблюдать чистоту на территории национального парка. К этому присоединилось и руководство Иле-Алатауского национального парка, призывая посетителей соблюдать чистоту при отдыхе и не оставлять после себя остатки твердых бытовых отходов. По данным парка, в Большом Алматинском лесничестве (Алмарасан) работают три техработника и 13 лесников, ответственных за соблюдение порядка. Площадь территории лесничества составляет 26 692 га, то есть на каждого сотрудника приходится по 1 670 га земли, так что поддерживать постоянную чистоту является задачей не простой.





Ученица из Актау Орынгуль Арыстан обновила рекорд по ментальной арифметике. Она за 26 минут 26 секунд решила 30 тысяч задач в конкурсе. Орынгуль учится в 6 классе школы №17 Актау, а также в актауском филиале Международной интеллектуальной академии развития «UCMAS». Среди учеников ее прозвали «быстрой на задачи» девочкой. Она мысленно может решить за минуту до 25-30 задач.





90-летие отметил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, на торжествах присутствовала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова.









На Атырауском НПЗ произвели первую партию авиатоплива марки РТ. В ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» завершили производство авиатоплива марки ТС-1 и с октября полностью перешли на выпуск новой продукции. Авиатопливо марки РТ АНПЗ для самолетов как гражданской, так и военной авиации прошло паспортизацию и сертификацию с получением соответствующего ПИН-кода на товар, который теперь смогут приобретать авиакомпании и заправлять им воздушный транспорт. Выпуск реактивного топлива вырастет с 21 тыс. тонн до модернизации до 230 тысяч тонн в год в 2019 году - больше чем в 10 раз.





Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25».









По итогам восьми месяцев реализации программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» Акмолинская область стала второй по Казахстану. Потенциальными клиентами программы является активная часть населения в возрасте 24-40 лет, имеющая постоянный официальный доход. Средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках программы, составляет 12 млн тенге. Среди регионов тройку лидеров по активности возглавляет Мангистауская область, еа втором месте - Акмолинская область. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область.

326 квартир по программе «7-20-25» будут реализованы до конца года в Караганде.









Несмотря на сложные погодные условия нынешнего вегетационного периода, аграрии Жамбылской области надеются на хороший урожай сахарной свеклы, под которую в этом году засеяли площадей больше запланированного - вместо 6 500 гектаров было посеяно 8 324.





По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году крестьянские хозяйства Жамбылской области обеспечены в полном объеме необходимыми семенами сахарной свеклы. В минувшем году жамбылские хозяйства собрали более 120 тысяч тонн корнеплодов, средняя урожайность составила 228 центнеров на круг.

Лен и рапс убирают фермеры Северного Казахстана. В знаменитом коммандитном товариществе «Зенченко и К» средняя урожайность зерновых составила 26,5 ц/га. На финишной прямой - уборка масличных культур, в этом году льном засеяли 3,5 тысячи га и рапсом - 900 га. При значительной поддержке государства, аграрии имеют высококачественную технику и собирают хороши урожаи зерновых. Так, самый высокий показатель по сбору зерновых - 47 ц/га.





На минувшей неделе можно отметить несколько новостей, выходящих за рамки обыденности.



Поощрение в 20-кратном размере получила госслужащая в Мангистау за отказ от взятки ведущего специалиста Юридического управления департамента госдоходов по Мангистауской области П. Кылышбай поощрили за сообщение о факте коррупционного правонарушения и оказание содействия в противодействии коррупции. Сотрудница получила единовременное денежное вознаграждение в размере 40 МРП, или 96 200 тенге, то есть почти в 20 раз больше суммы предложенной ей взятки.

Акцию «Посади дуб» объявили в Павлодарской области. Предстоит посадить 70 тысяч деревьев по числу жителей города Аксу Павлодарской области и входящих в него сёл в рамках празднования 57-летия города и в честь Года экологии.





Хищная птица ворует шапки в Костанае. Эта птица практически ручная, разрешает себя гладить. Судя по ее поведению, она жила с людьми. Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.









Бобры построили жилье возле акимата в Усть-Каменогорске. Об этом по телефону экологического патруля Центра Экологической Безопасности поступила необычная жалоба о том, что в центре города семейство бобров уничтожает деревья. Прибывшие на место экологи действительно обнаружили несколько поваленных деревьев и обустроенное жилище бобров, что смутило специалистов, так как в природе бобры достаточно пугливы, не любят шума и городской суеты. Однако в этом виден своеобразный показатель благоприятной экологической обстановки в городе - селиться в загрязненных водоемах животные не будут.





В числе спортивных новостей - профессиональная хоккейная команда «Актобе» создана в Актюбинской области впервые за 28 лет. Первые игры ХК «Актобе» пройдут 7-8 октября в рамках молодежного чемпионата РК. Актюбинцы на своей арене примут команду ХК «Кулагер» из города Петропавловска. Хоккейная команда создана по инициативе акимата Актюбинской области и Казахстанской федерации хоккея.



