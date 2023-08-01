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    Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу

    1 Августа 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В июне текущего года депутаты Мажилиса предложили внедрить материальную ответственность чиновников за незаконные решения, которые нанесли ущерб бизнесу. Возможность и целесообразность нововведения прокомментировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 132 Административного процедурно-процессуального кодекса (далее – АППК) при нарушении обременяющим административным актом прав, свобод и законных интересов истца, он вправе предъявить иск об оспаривании с требованием отменить административный акт полностью или в какой-либо его части. Частью второй статьи 156 АППК установлено, что в случае признания незаконности обременяющего административного акта, который на момент принятия решения уже исполнен или исполняется, суд вправе принудить ответчика (административный орган) отменить исполнение и потребовать совершения действий по возвращению истца в первоначальное положение в установленный в решении срок», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 922 Гражданского кодекса (далее – ГК) вред, причиненный в результате издания госорганами актов, не соответствующих законодательным актам, подлежит возмещению на основании решения суда, независимо от вины органов и должностных лиц, издавших акт и такой вред возмещается государством.

    Государство, принимая на себя бремя ответственности за вред, причиненный в результате незаконной деятельности должностных лиц государственных органов, имеет правовые возможности применения определенных последствий к нарушителю. Одним из таких последствий является требование о взыскании с нарушителя суммы возмещенного за счет государственной казны ущерба, так называемое регрессное требование.

    «Пунктом 1 статьи 933 ГК регламентировано, что возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законодательными актами. Статьей 173 Кодекса «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность», - отмечает Премьер-Министр.

    Должностное лицо привлекается к административной ответственности при условии совершения административного правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей (статья 30 КоАП). В соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан» за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей государственные служащие могут привлекаться также к гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности.

    «Действующим законодательством предусмотрена регламентация механизмов, которые позволяют возместить ущерб субъектам бизнеса, получившим вред по вине незакономерных действий или бездействий. С учетом изложенного, законодательное закрепление личной материальной ответственности ответственных лиц и субсидирования затрат предприятий при незаконных решениях госорганов, повлекших ущерб бизнесу, видится нецелесообразным», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Алихан Смаилов Госслужба
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