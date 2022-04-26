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    Чиновники незаконно сняли детей-сирот с очереди на получение жилья в Петропавловске

    26 Апреля 2022, 22:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Петропавловска проанализировала, как местные исполнительные органы соблюдают жилищное законодательство в отношении социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации надзорного органа, прокуроры обнаружили незаконное снятие с очереди социально незащищенных горожан.

    «В соответствии с Законом «О жилищных отношениях» жилище из государственного жилищного фонда предоставляется гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся, в порядке очередности, установленной списками с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. Вопреки указанным нормам, местным исполнительным органом исключены ранее поставленные в очередь на получение жилья по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Мерами прокурорского реагирования в очереди на жилье восстановили 49 детей-сирот. Вопрос находится на особом контроле прокуратуры», - прокомментировали в пресс-службе.

    В конце прошлого года житель Петропавловска Александр Рябуха, сирота, ожидавший квартиры более четырех лет, случайно узнал, что его сняли с очереди как умершего. Акимат города тогда разобрался в ситуации и восстановил его в списках.

    Всего в Петропавловске собственное жилье ожидают 14 943 человека. Из них 1 774 относятся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». В этом году в Петропавловске для детей-сирот обещают выделить 120 квартир из госфонда.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Права человека Генпрокуратура Жилье Регионы Общество
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