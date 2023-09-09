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    21:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чиновники Астаны и Кокшетау будут наказаны за случаи давок детей в школах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последнии дни в школах Астаны и Кокшетау были зафиксированы факты давки детей. В связи с чем, в Министерстве просвещения назначили выговор руководителям управлений образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из важных работ в школах – эффективная организация учебно-воспитательного процесса. Это прямая обязанность руководителей школ. Надзор за их работой и контроль за их качественной организацией - задача отделов образования. В последние дни в школах Астаны и Кокшетау мы видим факты грубых нарушений внутреннего распорядка, несоблюдение очередей при выходе учащихся на перерыв и получении верхней одежды в гардеробах. Вследствие этого был нанесен ущерб учебному процессу», - доложил председатель Комитета среднего образования МП РК Каныбек Жумашев на аппаратном совещании.

    По его словам, вышеназванные факты свидетельствуют о безответственности руководителей школ в исполнении своих обязанностей и слабости контроля со стороны отделов образования.

    «В дальнейшем такая ситуация не должна повторяться ни в одной школе. Поэтому в адрес акимов города Астаны и Акмолинской области мы направим письмо-рекомендацию от Министерства просвещения о применении дисциплинарных мер в отношении руководителей управлений образования за снижение контроля», - заявил Каныбек Жумашев.

    Он поручил руководителям управлений образования усилить контроль за учебно-воспитательным процессом, обеспечить безопасность детей и поддерживать тесные связи с общественными организациями.

    Напомним, 5 сентября в социальных сетях распространилось видео, на котором была запечатлена давка в переполненном детьми коридоре столичной школы 71.

    Позже, 8 сентября в сети появилось очередное видео с давкой учащихся в стенах школы-гимназии 1 города Кокшетау.


    Теги:
    Минпросвещения РК Акмолинская область Другие государственные органы Образование Кокшетау Астана для mail.ru
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