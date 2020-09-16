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    Чиновники акимата незаконно заключили договор о госзакупках в Акмолинской области

    16 Сентября 2020, 17:55

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Конкурсная комиссия одного из отделов районного акимата необоснованно допустила к участию в конкурсе госзакупок одно предприятие, а заявки на участие в конкурсе большинства других потенциальных поставщиков неправомерно отклонила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

    С участием руководства областной Антикоррупционной службы и акима Бурабайского района, а также представителей районного акимата в режиме видеоконференцсвязи проведена встреча по рассмотрению внесенного в порядке статьи 200 УПК РК представления для устранения причин и условий коррупционного правонарушения.

    В ходе онлайн-встречи госслужащим доведена информация в рамках уголовного дела в отношении руководящего должностного лица одного из самостоятельных отделов районного акимата и других должностных лиц по факту необоснованного заключения договора о госзакупках на выполнение работ.

    Конкурсная комиссия госоргана необоснованно допустила к участию в конкурсе госзакупок одно предприятие, а заявки на участие в конкурсе большинства других потенциальных поставщиков неправомерно отклонила. В дальнейшем, в нарушение законодательства заказчиком проведены госзакупки способом из одного источника с не соответствующим квалификационным требованиям поставщиком.

    В целях недопущения аналогичных правонарушений рекомендовано принять строгие меры дисциплинарного характера к виновным лицам, допустившим нарушения законодательства РК, обеспечить надлежащую организацию осуществления госзакупок с соблюдением принципа прозрачности, провести соответствующую разъяснительную работу в коллективе.

    «Масштабный оборот бюджетных средств в госзакупках, как известно, порождает высокие коррупционные риски. Несмотря на принимаемые государством меры по оптимизации процедуры госзакупок, нечистые на руку чиновники, преследуя корыстные цели, пытаются зарабатывать на этом. Глава государства, выступая с ежегодным Посланием к казахстанцам, отметил, что «госзакупки таят в себе огромный резерв, который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов. Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников». Поэтому, необходимо должным образом организовать превентивную работу по противодействию коррупции, чтобы какие-либо коррупционные проявления со стороны госслужащих вашего района больше не встречались», - отметил руководитель регионального Антикоррупционного ведомства Мурат Тюлеубаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Коррупция
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