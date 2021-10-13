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    Чиновника подозревают в получении взятки в 134 млн тенге в Уральске

    13 Октября 2021, 20:02

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Главу отдела строительства подозревают в получении крупной взятки в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    «Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области начато расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства по городу Уральсук», который при пособничестве гр. «Н», в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО «Ш» взятку в особо крупном размере, в сумме 134,0 млн тенге из ранее оговоренных 170,0 млн тенге, за оказание содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу», - сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что чиновник, применив специальный порядок в период пандемии, беспрепятственно подписал акты выполненных работ по объекту строительство двух 9-ти этажных жилых домов в городе Уральске, на общую сумму 2,2 млрд тенге, по государственной программе «Нұрлы жер».

    Руководитель отдела строительства по городу Уральску и пособник гр. «Н» задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП города Уральска.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Коррупция Строительство Другие государственные органы
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